Reuters

Ankara'da bulunan İtalyan Astaldi ve Türkerler ortaklığının yürüttüğü Etlik Şehir Hastanesi PPP projesinde, bankalar ve finans kurumlarıyla sürdürülen görüşmeler sonucunda yaklaşık 1.1 milyar Euro'luk borç yeniden yapılandırması gerçekleşti.

Türkiye genelinde büyük şehirlerdeki hastanelere geçtiğimiz yıllarda 650 milyon Euro yatırım EBRD yapılandırmaya yönelik anlaşmanın imzalandığını teyit etti. Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre iki hafta önce anlaşma imzalanırken, anlaşmada 3'ü özel Türk bankası olmak üzere 13 banka ve finans kurumu bulunuyor.

Astaldi ve Türkerler'den haberin yazıldığı sırada konuyla ilgili bir yanıt gelmedi. Astaldi ve Türkerler'in yürüttüğü projenin inşaatı 2013 yılında başlamıştı. Kaynaklar finansman sıkıntılarından dolayı bir ara inşaatı durdurulan projenin yapılandırma ile birlikte şu anda tekrar devam ettiğini belirtti.

YÜZDE 60'I TAMAMLANDI

Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri olan Etlik hastanesinin, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yüzde 60'ı tamamlanmış durumda. Konuya yakın bir kaynak, "Etlik yapılandırma anlaşması 11 Eylül'de kapandı. 1.5 milyar Euro'ya yakın büyüklükte bir proje. Ancak finansman tutarı 900 milyon Euro'ydu. Yapılandırma ile bu tutar ek maliyetlerle birlikte 1.1 milyar civarı oluştu. Toplam 13 banka var. 3'ü özel Türk bankası geri kalan yabancı bankalar ve finans kurumlarını içeriyor" dedi.

Aynı kaynak bir kaç şehir hastanesinde de yapılandırma görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, sıkıntıda olan PPP'lerin olduğunu ve yakında buralarda da yapılandırmaların sonuçlanmasını beklediğini söyledi. Konuya yakın bir diğer kaynak da anlaşmanın iki hafta önce imzalandığını belirterek, "Bu PPP şehir hastanelerinde, önümüzdeki aylarda diğer tamamlanmasını beklediğimiz yapılandırmaların sadece ilki" dedi.

Hükümet 2018 kur krizinden sonra tamamlanmayanlar da dahil olmak üzere mega şehir hastaneleri projelerinde yükselen maliyetlerden hem kendini hem de yatırımcıları korumak için bir takım düzenleme değişikliklerine gitmişti.

GENELDE EURO CİNSİ

PPP şehir hastanesi projeleri, yatırımcıların hastaneleri inşa etmek için uzun vadeli yabancı para cinsi kredi temin ederek bunları inşa etmesi, tamamladıktan sonra da devlete belirli bir süre için kiraya vermesi prensibi üzerine kurulu. Ancak yaklaşık 10 milyar dolar denklikte olduğu tahmin edilen bu krediler genellikle Euro cinsi temin ediliyor, devletin kira ödemeleri ise Euro'ya endeksli ancak TL cinsinden yapılıyor.