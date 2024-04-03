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        Haberler Ekonomi Para Euro Bölgesi enflasyonunda düşüş - Para Haberleri

        Euro Bölgesi enflasyonunda düşüş

        Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mart ayında yıllık bazda yüzde 2.4 olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:32
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        Euro Bölgesi enflasyonunda düşüş
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

        Verilere göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,4 seviyesinde tespit edildi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi.

        Piyasa beklentileri, martta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi.

        Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri fiyatları yüzde 1,8 geriledi.

        Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü.

        AB uyumlu verilere göre enflasyon martta Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 2,4, İtalya'da yüzde 1,3 ve İspanya'da yüzde 3,2 olarak belirlendi.

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