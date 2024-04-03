"10 MİLYON EURO HELALDİR"

Halil Özer: "Bu kadar kötü oynayıp üç puan almak istiyorsan elinde Icardi gibi bir kozun olması gerekir. Adam bir usta, bir sanatkar, bir şef, bir yaratıcı. Daha hangi övgüyü kullanayım bilemedim. Adam şu maçı aldı gitti. Yıllık 9 ya da 10 milyon Euro alıyor diyoruz ama sonuna kadar hak ediyor Icardi. ne olursa olsun zor bir geceyi üç puanla kapadı Galatasaray. Ancak bu futbol lig sonuna kadar ne kadar yeterli olur bilemem. Sanıyorum Okan hoca da bunu görmüştür." (Milliyet)