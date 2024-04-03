Spor yazarlarından Galatasaray - Hatayspor yorumları
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi
"3 PUANI AL OYNA DEVAM!"
Mehmet Ayan: Okan hocanın maç sonunda dediği gibi 19 şutta 2 isabet olmaz! Kalitesinin altında oynadı G.Saray! Hatayspor yeterince mücadele etti. Gücü nispetince iyi oynadıklarını düşünürüm. G.Saray’a her kornerde (gol dahil), kafa vurdurmalarını çözemedim. Sarı-kırmızılılar birinde ikinci golü bulsa selametle… Maç başka yere giderdi… Oyunları diri, mücadeleleri kavi… Bu saatten sonra gerek şampiyonluk yarışında, gerek kümede kalma mücadelesinde kimse takımından güzel futbol beklemiyor. Üç puanı al oyna devam. Hatay maçı 386.5 saat sonra çıkılan ve kazanılması gereken maçtı; öyle de oldu. Bundan gayrısı Lucescu’nun 18 maçlık iç sahada maç kazanma rekorunu 19.maç ile kıran OKAN BURUK’un sorunu… (Habertürk)
"KASIMPAŞA REFERANS OLDU"
Uğur Meleke: "Galatasaray’ın vites artırmadan, turbo tuşuna hiç basmadan sonuç aldığı bir müsabaka oldu. Galatasaray’ın son Kasımpaşa maçı muhtemelen bundan sonra sarı-kırmızılarla karşılaşacak her teknik adama referans özelliği taşıyordu. 15 gün önce 4-3 biten o müsabaka Rus ruleti kıvamında geçmişti. Galatasaray’ın tamamlayamadığı her hücumu Kasımpaşa fırsata çevirmiş, sarı-kırmızıların kalesine bu sezon bir maçta 20 şut atan ilk ekip olmuşlardı. O gün Sami Uğurlu’nun ekibi özellikle iki şeyi doğru yapmıştı: Birincisi, kazandıkları topları orta sahaya kadar gelen Dacosta’ya aktarmışlardı süratle. Dün de Volkan Hoca, Strandberg’i en uçta kullanarak yapmaya çalıştı bunu. Sami Uğurlu’nun dünkü maça ikinci referansı da Galatasaray’ın sağından verdiği açıklardı. Kasımpaşalı Ben Ouanes çok zorlamıştı Galatasaray’ın sağını. Dün de Ghoulam-Rivas ikilisiyle Barış’ın arkasında fırsat kolladı Hatay ekibi. Zaman zaman da etkili oldular." (Hürriyet)
"FİNAL HAFTALARI ŞAKA KALDIRMAZ"
Levent Tüzemen: "Galatasaraylı oyunculara milli maç arası yaramamış. Hem 5 günlük tatilde hem de Antalya kampında yan gelip yatmışlar. Sahada yürüyecek halleri yoktu. Şampiyonluğa oynayan bir büyük takım, bu kadar kötü oyun oynayamaz. Küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor, ayağa pası mükemmel yaptı. Hızlı hücumlarla G.Saray kalesini tehdit edip taraftarların yüreğini ağzına getirdi. İlk 15 dakikada İcardi'nin attığı kafa golü ile arka direkte kaçırdığı golden sonra G.Saraylı oyuncular, adeta maç bitti havasına girip oyundan koptular. Muslera, Barış Alper ve İcardi dışında kazanma duygusunu sahaya yansıtan oyuncu yoktu. Belli ki bu dinlenme sürecinde G.Saraylı oyuncular yeterince çalışamamışlar. Çok pas hatası yaptılar rakibe kaptırdıkları toplarla rakibe 'gel bize hücum et' davetiyesi çıkardılar. Final haftaları şaka kaldırmaz. Ciddiyet ve sorumluluk ister." (Sabah)
"MOTİVASYONLARI EKSİK"
Osman Şenher: "Zaha ve Ziyech çok iyi futbolcular ama bu yetiyor mu, hayır yetmiyor. Tempoları, fizik güçleri eksik olunca orta sahaya veya beklerine kesinlikle yardım etmiyorlar. Dünkü maçta bahane ararsak iki hafta milli ara, bir hafta da seçim için üç haftadır bu çocuklar top oynamıyor, maç yapmıyorlar. Motivasyon eksikliği diyebiliriz. Taraftar müthiş, çok büyük itici güç. Kadro mükemmel, teknik direktör Türkiye’nin en iyisi... O zaman bu takım taraftarına bu kadar stres yaşatmamalı. Mutlaka Okan Buruk ligin bitimine yedi hafta kala bu stresi daha az yaşamak için alternatif planlar yapacaktır." (Milliyet)
"ARTIK 'GÜZEL OYUN' VAKTİ DEĞİL"
Ahmet Çakar: "Artık ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın puan kayıplarına tahammülü yok. Kimse de onlardan iyi oyun beklemiyor. Çok az hafta kaldı, önemli olan tek şey 3 puan. Aslında Hatayspor, Galatasaray gibi bir deplasmanda böyle kaliteli bir takıma karşı iyi oynadı. Yedikleri golde yerleşim hatası yaptılar ama onun haricinde baktığımızda iyi kapanıp çok da iyi çıkışlarla pozisyon bulmaya çalıştılar, yeterince de buldular. Gelelim hakeme… Ali Şansalan iyi maç yönetti. Hatayspor'un ofsayt diye iptal edilen golü doğru karar. VAR biraz uzattı ama taçtan gelen top, kafayla kaleye yöneldiğinde Hataysporlu oyuncu ofsayttaydı. Muslera topu çeldi, ofsayttaki oyuncu da topu tamamlayarak golü yaptı. Ofsayt kararı doğru." (Sabah)
"10 MİLYON EURO HELALDİR"
Halil Özer: "Bu kadar kötü oynayıp üç puan almak istiyorsan elinde Icardi gibi bir kozun olması gerekir. Adam bir usta, bir sanatkar, bir şef, bir yaratıcı. Daha hangi övgüyü kullanayım bilemedim. Adam şu maçı aldı gitti. Yıllık 9 ya da 10 milyon Euro alıyor diyoruz ama sonuna kadar hak ediyor Icardi. ne olursa olsun zor bir geceyi üç puanla kapadı Galatasaray. Ancak bu futbol lig sonuna kadar ne kadar yeterli olur bilemem. Sanıyorum Okan hoca da bunu görmüştür." (Milliyet)
"GALATASARAY'IN KALBİ TORREIRA"
Rıdvan Dilmen: "Özellikle Torreira ve Nelsson ikilisi özellikle de Torreira inanılmaz oynadı. Galatasaray'ın kalbinin Torreira olduğunu düşünüyorum."
"2.70 ORTALAMA ANORMAL"
İlker Yağcıoğlu: "Galatasaray'ın puan ortalaması 2.70 oldu. Bu normal değil. 2.70 puan ortalaması Avrupa'da çok az ligde vardır. Bu anormal bir gidişat."
"DURAN TOPLAR ÖNEMLİ"
Mehmet Özdilek: "Duran toplar bu tür oyunlarda çok önemlidir. Golü de duran toptan buldu. Çünkü ikiyi bulmadığın sürece rakibi hep oyun içinde tutarsın. Hatayspor'da bu direnci 90+8'e kadar tuttu oyun içinde."
"OYUNDA DÜŞÜŞ OLUYOR"
Tugay Kerimoğlu: "Mertens, Torreira ve Kerem Demirbay üçlüsü formda olmadığında Galatasaray oyununda bir düşüş oluyor. Futbolun kalbidir diyoruz orta sahaya. Oyunu bayağı etkiliyor."
"FAZLA MUTLU OLDUĞUNU SANMIYORUM"
Ercan Taner: "İlk yarı oynadığı diri futbol dün akşam Galatasaray'a üç puanı getirdi. İkinci yarı oynanan futboldan Okan Buruk'un fazla mutlu olduğunu sanmıyorum. Artık puan kaybetmenin telafisinin çok zor olacağı haftalara girdik. Önemli olan tek şey var, o da kazanmak." (Sözcü)
"TEKNİK KADRONUN MASASINDA OLACAK BİR PROBLEM"
Bülent Timurlenk: "19 hücumda 2 isabetli şutla yetinmek ve 90+'ya tek farklı önde girmek elbette teknik kadronun bugün masasında olacak bir problem. Okan Buruk'un takımının önünde 7 lig maçı var. Hedefleri şampiyon olup başkanları Dursun Özbek ve Erden Timur başta olmak üzere taraftarlarıyla beraber sabaha kadar kutlayıp uyumamak. O güne kadar da hedefleri, kazanıp rakiplerinin uykularından kâbusla uyandırmak… Dün tam da bunu yaptılar." (Sabah)
"BEKLENENİ VEREMEDİLER"
Erman Özgür: "Genelde sezon finali Galatasaray kadrosunda sezon içinde sakatlıklardan çok sıkıntı yaşayan İcardi, beklenen katkıyı vermeyen Ziyech ve Zaha gibi özel isimlerin sahne almasını beklediğim bir son düzlük. Hatay maçı özelinde Icardi işini iyi yaparken Ziyech ve Zaha yine beklenenin altında kaldılar." (Fanatik)
"ŞAMPİYONLUK MODUNU AÇMIŞ"
Serkan Akcan: "Sezonun ortasında formundan hayli uzak görünen Icardi, Kasımpaşa maçından bu yana kendi şampiyonluk modunu açmışa benziyor. Hatayspor’a karşı da duran top organizasyonunda sezgileriyle topu ağlara gönderdiğinde bu Arjantinlinin son 3 maçtaki 4. golü olarak kayıtlara geçti. Galatasaray dün gece Hatayspor’a karşı vasatı aşamadı, koca 90 dakikada sadece 2 isabetli şut atabildi, kalesinde pozisyon verdi ama Icardi’si olduğu için kazandı." (Fanatik)