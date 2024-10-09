Evde bakım maaşı araştırmaları ekim ayına girilmesiyle yoğunlaştı. Her ay belirli miktarlarda ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini haberimizde paylaştık. İşte 9 Ekim 2024 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...