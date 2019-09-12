Evde yapılan işler giderek artıyor ve farklı alanlar ortaya çıkıyor. Evde çamaşır yıkayarak para kazanmak için öğrenciler ve yalnız yaşayan erkekler iş kapısı oluşturuyor. Ev bütçesine katkı sağlamak isteyen kadınların evde var olan eşyalar işle fırsat yaratması ile para kazanılabiliyor.

Üniversite öğrencilerinin birçoğu çamaşır makinesi alamıyor. Elde çamaşır yıkamak da zor oluyor. Bu nedenle evde çamaşır yıkayan kişilerden bu hizmeti alabiliyorlar. Evde işveren firmalarda kuru temizleme ve çamaşır yıkama için size iş verebilirler. Öğrenci evlerinde ve yurtlarda sorun olan çamaşırları ucuz maliyetler ile yıkayarak iş yapan bayanlar bulunuyor. Tembellikten kendi çamaşırını yıkamak istemeyen ve ütüsü ile uğraşmak istemeyen öğrencilerin çamaşırlarını yıkayıp evde ek iş yapabilirsiniz. Erkek öğrenciler için büyük problem olan çamaşır derdinden onları kurtarabilirsiniz. Çamaşır yıkama işinin yanında kurutma ve ütüleme hizmeti de verebilirsiniz.

Öğrencilerin dışında henüz evlenmemiş olan erkek memur ve çalışanlarında çamaşırlarını yıkayabilirsiniz. Yeni atanmış ve ilk kez eve çıkmış bir erkek memur her gün takım elbise giyecektir. Bu durumda hafta sonu dağ gibi çamaşırı birikecektir. Bu tür durumlarda evde çamaşır yıkama hizmeti vererek uygun şekilde çamaşırları yıkarsınız. Sonrasında ütü de yaparak iki yönlü ek gelir elde edebilirsiniz.

Küçük işler ile kalmayacağınızı da unutmayın. Çamaşırhanesi olmayan büyük işletmeler için de işçi kıyafetlerini yıkayarak ek gelir elde edebilirsiniz. Hastane gibi ortamlar ile anlaşarak görevlilerini üniformalarını her hafta yıkayıp para kazanabilirsiniz. bu işi düzenli hale getirerek gelir elde edebilirsiniz.

Evde Çamaşır Yıkama ve Ütüleme İşi

Kendi evinizde var olan makinenizde çamaşırları yıkayarak dilerseniz ütüledikten sonra teslim edebilirsiniz. Yıkadığınız parça başına evde çamaşır yıkama işinden ne kadar para kazanılır? diye merak ediyorsanız bu iş için maliyet hesaplamanız gerektiğini söyleyelim. Yapacağınız masraflar;

Makineye koyacağınız deterjan ve yumuşatıcı ücreti,

Makinenin harcayacağı elektrik parası,

Makinenin harcayacağı su parası,

Tüm bunları hesapladıktan sonra makine başına el emeği de katarak fiyat söyleyebilirsiniz. Kuru temizlemelerde kıyafet başına yıkama ve ütüleme parası olarak 5 – 10 TL arasında ücret alınıyor. Buradan yola çıkarak fiyat biçebilirsiniz. Makineler 3,5 kg, 5 kg, 7 kg ve 10 kg lık makineler vardır. Siz kg başına fiyat koyabilirsiniz. Yurtlarda sadece yıkama parası olarak 3,5 kg lık küçük makineler için en az 5 TL alınıyor.

Evde ek iş imkanları ile makinenize göre sadece yıkama parası alacaksınız kg başına 1 – 2 TL arasında alabilirsiniz. Ütüleme parası da alacaksanız parça başına 1 TL alabilirsiniz. Bu şekilde kazanç sağlamaya başlayabilir ve işinizi büyütebilirsiniz. Çevrenizde tanındıktan sonra büyük işletmelere teklif götürebilirsiniz. İşçilerine kıyafet sağlayan fabrika ve işletmeler çamaşır yıkatma konusunda size iş kapısı olabilirler. Buralar için toplu olarak fiyat belirleyip kazanç sağlayabilirsiniz.