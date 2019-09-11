Günümüzde evde yapılabilen işler giderek artıyor. Ev hanımları, öğrenciler ve evden çıkamayanlar için bir gelir kapısı olarak paketleme işi yapılabiliyor. Evde cetvel seti paketleme işi nasıl yapılır merak ediliyor. Cetvel paketleme işi, fabrikasyon değil tamamen insan gücü ile yapılan bir iştir. Bu şekilde evinizde paketleme işi yaparak para kazanabilirsiniz.

Okul için kullanılan çeşitli cetvel setleri evde paketlenmektedir. Bu şekilde kolayca para kazanabilirsiniz. Size verilen cetvelleri uygun şekilde paketleyebilirsiniz. Bunun için evde cetvel seti paketleme işi veren firmalar bulunuyor. Bu firmalar size belirli sayıda cetvel paketleme işi veriyor. Sayıya göre de bu paketleme üzerinden bir fiyatlandırma yapılıyor. Bu şekilde kolayca cetvel seti paketlemesi yapılabiliyor. Bu şekilde yapacağınız cetvel seti paketlemesinin firmaya göre belirli boyutları ve dizilim şekli bulunuyor. Buna uygun şekilde paketleme yapabilirsiniz. Yapacağınız paketleme işinden sonra, sayıya göre işi teslim edip paranızı alabilirsiniz. Genelde 2.000 cetvel seti ile 4.000 cetvel seti arasında bir sayıda verilip, bir süre içerisinde bu paketleme işini tamamlamanız gerekecektir. Haftalık ya da aylık iş talebinde bulunabilirsiniz.

Paketleme işinde evde yapabileceğiniz bir sistem bulunuyor. Evde ek iş imkanı sayesinde uygun şekilde paketleme işini yürütebilirsiniz. Aileniz ve arkadaşlarınız ile bu paketleme işin kolayca yapabilirsiniz. Size sipariş veren firmaların istediği örneğe göre paketleme yapabilirsiniz. Paketleme için gerekli olan malzemeleri firma size teslim etmektedir. Paketleme işini kolayca yapmanız için uygu malzeme firmalar tarafından veriliyor.

Evde ek iş fırsatı ile teslimat işinin ücretini nakit olarak alırsınız. Paketleme işinde verilen en önemli nokta paketlerin hepsinin aynı düzene hazırlanmasıdır. Cetvelin diziliş şeklinin tüm paketlerin içerisinde aynı şekilde olması istenmektedir. Paketleme işini sorunsuz şekilde teslim ettiğinizde evde işveren firmalar sayesinde aylık 2 bin TL ücret alabilirsiniz. Birçok firma aylık olarak iş verip 2 bin TL civarı ücret vermektedir. 4.000 e yakın cetvel setinin paketlenmesi istenmektedir.

Evde Cetvel Paketleme İşi Nasıl Oluyor?

Evde cetvel seti paketleme işinden ne kadar kazanılır şeklinde merak konusu olmaktadır. Bu sizin haftalık ya da aylık performansınıza bağlıdır. Hızınıza göre aldığınız işten fazlasını yapabilirsiniz. Bu durumda kazanç artacaktır. Ortalama olarak bin TL ile 2 bin TL civarı bir ücrete denk gelmektedir. Bundan daha hızlı çalışırsanız daha fazla kazanç alabilirsiniz.

Ek gelir olarak cetvel paketlediğinizde ev gelirine destek olabilirsiniz. Cetvel setlerinde;

3 li cetvel setleri

2 li yuvarlak ve uzun cetvel setleri

4 lü cetvel ve pergel setleri

Paketlenebilmektedir. Poşet olan paketler, teneke ve ya plastik kutulu paketler bulunmaktadır. Uygun şekilde cetvel setlerini yerleştirerek paketleme yapabilirsiniz. Evde ek iş imkanlar sayesinde ek kazanç sağlayabilir ve aile gelirinize büyük bir destekte bulunabilirsiniz.