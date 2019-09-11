Paketleme i\u015flerini \u00e7o\u011fu insan g\u00fcc\u00fc ile yap\u0131lmaktad\u0131r. \u00dcreticilerin \u00e7o\u011fu fabrikada yeterli i\u015f\u00e7i kapasitesi olmad\u0131\u011f\u0131ndan bayanlara evde ek i\u015f imkan\u0131\u00a0olarak \u00e7orap katlama i\u015fi vermektedirler. Bu \u015fekilde yap\u0131lan i\u015flerde bayanlara belirli say\u0131da \u00e7orap verilerek ek gelir elde etmeleri sa\u011flan\u0131r. Tekstil sekt\u00f6r\u00fcnde art\u0131k evde ek i\u015f imkanlar\u0131 \u00e7ok\u00a0fazla olmaktad\u0131r. \u00c7orap paketleme i\u015fi de bu i\u015flerden birisidir. Bu \u015fekilde sizler de \u00e7orap paketleyerek gelir elde edebilirsiniz. Paketleme i\u015finde belirli bir d\u00fczende paketleme yapman\u0131z gerekmektedir. Firmalar size hem paketi hem de \u00e7oraplar\u0131 verece\u011finden hi\u00e7bir \u015fekilde maliyetiniz olmayacakt\u0131r. Evinizde sadece insan g\u00fcc\u00fcyle ek gelir\u00a0elde edebilirsiniz. Bir\u00e7ok ilde k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apl\u0131 evlere ve gruplara paketleme i\u015fi veren firmalar bulunuyor. 2019 \u00e7orap paketleme i\u015fi veren yerler\u00a0ile anla\u015farak siz de evinizde aileniz ve arkada\u015flar\u0131n\u0131zla bir grup olu\u015fturun. Sonras\u0131nda \u00e7orap katlama i\u015fi yapabilirsiniz. Haftal\u0131k ya da ayl\u0131k belirli say\u0131larda sipari\u015f alarak \u00e7orap katlama i\u015fi yapabilirsiniz. Tekstil firmalar\u0131n\u0131n \u00e7ok oldu\u011fu b\u00f6lgelerde ek gelir olarak \u00e7orap paketleme i\u015fi olacakt\u0131r. \u00c7orap paketleme ile birlikte \u00e7orap katlama i\u015fi de yapabilirsiniz. Ayr\u0131ca \u00e7orap katlama i\u015fi yapt\u0131ran tekstil firmalar\u0131 da bulunuyor.Bu t\u00fcr yerlerde evde\u00a0\u00e7orap paketleme i\u015fi ile para kazanmak\u00a0daha kolay olacakt\u0131r. \u00c7evrenizde b\u00f6yle at\u00f6lye ve firmalar varsa buradan i\u015f sahibi olabilirsiniz. Evde \u00c7orap Paketleme Nas\u0131l Yap\u0131l\u0131r? Evde ek i\u015f olarak\u00a0\u00e7orap paketleme i\u015fi \u00e7ok kolay bir i\u015ftir. Firman\u0131n istedi\u011fi \u015fekilde verilen \u00e7oraplar\u0131 paketlere standart bir \u015fekilde yerle\u015ftirmeniz gerekiyor. Evinizde b\u00f6yle bir i\u015f yaparak t\u00fcm ailenizle \u00e7al\u0131\u015fabilirsiniz. E\u011fer \u00f6\u011frenci iseniz bu i\u015fi yaparak ek har\u00e7l\u0131k \u00e7\u0131karabilirsiniz. Emekli iseniz maa\u015f\u0131n\u0131za destek olarak vaktinizi \u00e7orap paketleme ile ge\u00e7irebilirsiniz. B\u00f6ylece evinizden \u00e7\u0131kmadan, oturdu\u011funuz yerden, televizyon kar\u015f\u0131s\u0131nda ve istedi\u011finiz saatlerde \u00e7al\u0131\u015fabilirsiniz. Evde \u00e7orap paketleme i\u015fi ile nas\u0131l para kazan\u0131l\u0131r\u00a0diye merak ediyorsan\u0131z tek yapman\u0131z gereken; Bir tekstil firmas\u0131 ile anla\u015farak belirli bir say\u0131da \u00e7orap almal\u0131s\u0131n\u0131z. Haftal\u0131k ya da ayl\u0131k olarak teslimat zaman\u0131 belirlemelisiniz. Paketleme i\u015flemini yaparak zaman\u0131nda teslimat yapmal\u0131s\u0131n\u0131z. Evde i\u015fveren firmalar\u00a0teslimat ald\u0131ktan sonra paran\u0131z\u0131 nakit olarak iade edeceklerdir. Dilerseniz uzaktan da bu i\u015fi yapabilirsiniz. Firma size kargo ile paketlemeniz i\u00e7in \u00e7orap yollayacakt\u0131r. Siz gereken s\u00fcre i\u00e7erisinde paketleme yapt\u0131ktan sonra \u00e7oraplar\u0131 kargo ile geri yollars\u0131n\u0131z. Hesap numaran\u0131za \u00fccretiniz yat\u0131r\u0131l\u0131r. Bu \u015fekilde evinizden \u00e7orap paketleme yapabilir ve ek gelir elde edebilirsiniz. Paketledi\u011finiz \u00e7orap \u00fczerinden fiyat belirlenerek kazan\u00e7 sa\u011flayabilirsiniz. Buldu\u011funuz firmalar ile fiyat ve zaman g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapmay\u0131 unutmay\u0131n. Bu sayede sorunsuz bir \u015fekilde kazan\u00e7 sa\u011flam\u0131\u015f olursunuz. Bulundu\u011funuz ildeki firmalardan \u00e7ora katlama i\u015fi alabilirsiniz. G\u00fcn\u00fcm\u00fczde evde paketleme i\u00e7in elaman arayan bir\u00e7ok firma bulunuyor. Bu firmalardan i\u015f alarak \u00e7orap paketleme yapabilirsiniz. Ek gelir sa\u011flayarak 700 \u2013 1000 TL aras\u0131nda kazan\u00e7 elde edebilirsiniz.