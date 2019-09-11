Evde para kazandıran fırsatlar için evde cüzdan yapımı işi ilanları içerisinden kendinize iş seçebilirsiniz. Birtakım malzemeler kullanarak yapacağınız cüzdanlar son derece dikkat çekici olabilmektedir. Özellikle bayanlar, ellerindeki malzemelerle bile rahatça cüzdan yapabilirler.

Evde cüzdan yapımı işi yapmak istiyorum diyorsanız bu işin tam da size göre olduğunu söyleyebiliriz. Geçim sıkıntısı olan evlerde ek iş olarak cüzdan yapımı işi yapılabiliyor. Keçe ya da örgüden cüzdanlar yapılabiliyor. Bazı işlemeler ile cüzdan yapımı son derece kolay olmaktadır.

Daha önce evde cüzdan yapmamışsanız firma size bir taslak verecek ve bu örneğe göre iş nasıl yapacağınızı tarif edecektir. Ekonomik sıkıntıları bulunan ailelerde, evde oturan bayanlar ve diğer aile üyeleri evde ek iş olarak cüzdan yapabilirler. Öğrenciler de üniversitede ek fırsat olarak evde cüzdan yapımı işi veren yerler ile görüşmektedirler. Size verilen iş nedeniyle hiçbir sermaye ödemeden iş yapabilirsiniz. Yapılan işlerde kendi işinizin patronu olarak çalışma saatinizi kendiniz belirleyebilirsiniz.

Cüzdan yapımı için ek gelir aldığınızda giderek daha kazançlı hale gelebileceksiniz. El yapımı cüzdanlar son günlerde oldukça popüler olan ve birçok yerde gerçekten para verilen bir iş haline gelmiştir. Ev hanımları ya da öğrenciler yaptıkları cüzdan işlerinde örgü ya da keçe ile kişiye özel tasarım yapıyorlar. Bu şekilde bayan cüzdanları sıklıkla yapılıyor. Erkekler genelde hazır deri cüzdan kullandığından bayan cüzdanı yapımı daha ön plandadır.

Evde Cüzdan Yapımı Nasıl Oluyor?

Evde cüzdan yapımı işi veren firmalar sizden istedikleri işe göre çeşitli şekillerde cüzdan yaptırabilirler. Sipariş verdiklerinde gerekli malzemeleri size firmalar sağlayacaktır. Evde cüzdan yapımında gerekli olan malzemeler;

Çeşit çeşit renkli keçeler,

Tasarım için farklı düğmeler,

Fermuar ve çıt çıt,

Çeşitli süs malzemeleri,

İğne ve iplik, makas

şeklinde sıralanmaktadır. Burada elde cüzdan tasarlarken el ölçünüz ve dikiş kaliteniz oldukça önemlidir. Muntazam bir dikiş yapamıyorsanız bu iş için uygun değilsinizdir. Evde ek iş imkanları ile yapacağınız cüzdanda firmalar cüzdan başına fiyat belirlemektedirler. Aylık 500 TL ile 1.000 TL arasında kazanabilirsiniz. Bu fiyat firmaya göre değişmektedir. Bazıları cüzdan başına 5 TL verirken bazıları 10 TL veriyor. Aylık olarak 50 – 100 arasında cüzdan yapmanız isteniyor. Cüzdanın modeline göre de fiyatlandırma değişiklik gösterecektir.

Evde işveren firmalar sizlere kısa süreli dikiş nakış kursu da önerebilmektedirler. İşinizde daha da ustalaşarak kolayca daha iyi cüzdanlar yapabilirsiniz. İş teslimatını yaptıktan sonra ödeme alabilirsiniz. Eğer kargo işi ile çalışıyorsanız firmaya hesap numarası vermeniz daha doğru olacaktır. Bu şekilde beklemeden ödeme alabilir ve kolayca ek gelir elde edebilirsiniz. Evde cüzdan yaparak ek gelir elde etmek istiyorsanız sizde ad soyadı mail gibi bilgilerinizi bırakarak başvuru yapabilişiniz.