Evinde kaza geçiren Carlos Tevez hastanelik oldu!
Arjantin Ligi takımlarından Independiente'nin Teknik Direktörü Carlos Tevez, evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırıldı
Arjantin'in Independiente takımının teknik direktörü Carlos Tevez evinde talihsiz bir kaza geçirdi.
Buenos Aires'e bağlı San Isidro'daki evinin banyosunda dengesini kaybederek düşen Tevez, kafasını lavabo tezgahına çarptı.
Hızla hastaneye kaldırılan Carloz Tevez'in beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenildi. Sol kaşı açılan Arjantinli çalıştırıcıya 10 dikiş atıldığı ve bir süre gözlem altında tutulduğu öğrenildi.