Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor'dan alkışlanacak hareket. Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun haberine göre sarı-kırmızılı kulübün futbolcuları, Malatya’da oynanan karşılaşmaya Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan emniyet müdürü Altuğ Verdi’nin fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde ‘Cennete selam, kalbimizdesin’ yazılı tişörtle çıktılar.

12 Aralık’ta meydana gelen olayda, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmesinin ardından özel kaleme bıraktığı silahı alarak hızla makam odasına geri dönmüş ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi boynundan vurarak şehit etmişti.

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