Eylem Tok olayı nedir? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir?
Türkiye gündemini sarsan trafik kazasında, ABD'ye kaçan Eylem Tok ile oğlunun son fotoğrafı sosyal medyaya yansıdı. Hatırlanacağı gibi İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde meydana gelen kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. Kazayı yapan aracın sürücüsü ise yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un, 17 yaşındaki oğlu çıkmıştı. Peki, "Eylem Tok olayı nedir, ne oldu? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında, nereli mesleği nedir?" İşte Eylem Tok olayına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Eylem Tok olayı Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Mısır üzerinden ABD'ye kaçan Eylem Tok ile oğlu son olarak New York'ta görüntülendi. Sosyal medyada büyük tepki toplayan olay, medyada geniş yer buldu. Peki, "Eylem Tok olayı nedir, ne oldu? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında, nereli mesleği nedir?" İşte gündemi sarsan trafik kazasına ilişkin tüm detaylar...
EYLEM TOK OLAYI NEDİR, NE OLDU?
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü ise yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un, 17 yaşındaki oğlu T.C. çıktı.
Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı. Eylem Tok ve oğlunun buradan da ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 Mart 2024'te saat 03.50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir.
Mısır Interpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.
EYLEM TOK KİMDİR?
Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah’ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.
2016 yılında soyut sanat filmi "Sintiyatpera"yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Eylem Tok, yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturuyor. İstanbul'da yaşamını sürdüren Tok, edebiyat ve sinema dünyasına önemli katkılar sağlamış bir isim olarak tanınır.