Eylülde en fazla dolar kazandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDövizEylülde en fazla dolar kazandırdı
ABONE OL

Eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2020 Eylül dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Yatırım araçları arasında Eylül'de en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0.85, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2.53 oranlarıyla dolarda gerçekleşti

Eylülde en fazla dolar kazandırdı
İHA

Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,85, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,53 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 0,50 oranında kazandırırken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,02, BIST 100 endeksi yüzde 1,72, külçe altın yüzde 1,74 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 2,17 ve DİBS yüzde 0,62 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0,09, külçe altın yüzde 0,11 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,19 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 36,35 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,78, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,22 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,05 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 23,62, dolar yüzde 15,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,09 ve DİBS yüzde 1,68 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 4,75 oranında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 26,48, dolar yüzde 18,08, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,45 ve DİBS yüzde 4,03 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 2,55 oranında kaybettirmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar yeniden yükselişe geçti
DÖVİZDolarda yeni rekor
Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi
DÖVİZReel efektif döviz kuru endeksi geriledi
Dolar ne kadar oldu? 6 Ekim Dolar kaç TL? İşte güncel döviz kurları
DÖVİZ6 Ekim Dolar kuru ne kadar?
Euro ve dolarda sakin seyir
DÖVİZDolar yükselişe geçti
Dolar ve Euro'da son durum
DÖVİZDolarda dalgalı seyir
Dolar ve Euro Trump'ın açıklamasıyla yükselişe geçti
DÖVİZDolarda dalgalanma
Dolar ve Euro'da son durum
DÖVİZDolar ve Euro kararsız
Dolar ve Euro'da dalgalanma
DÖVİZDolar ve Euro'da hareketlilik
Dolar ve Euro rekor seviyelerden geri çekildi
DÖVİZDolarda dalgalanma sürüyor
Ağustos ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi açıklandı
DÖVİZResmi rezerv varlıkları azaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X