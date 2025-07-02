Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı bekliyor!
Kerem Demirbay, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Geçen sezon beklentilerin altında kalan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin feshi için son pürüzler gideriliyor. Resmi işlemlerin ardından Demirbay'ın Eyüpspor'a transfer olması bekleniyor.
Galatasaray'da gözler Kerem Demirbay’ın ayrılığına çevrildi.
Geçtiğimiz sezon zaman zaman ilk 11’de forma şansı bulan, ancak beklentilerin uzağında kalan tecrübeli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerine son vermeye hazırlanıyor. Ancak henüz resmi fesih gerçekleşmedi.
Kerem Demirbay’ın Galatasaray’la olan sözleşmesini son pürüzlerin de giderilmesinin ardından feshedeceği öğrenildi. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından 31 yaşındaki futbolcu, kariyerine geçen sezon Avrupa’yı kılpayı kaçıran Eyüpspor’da devam edecek.
Galatasaray’dan ayrılacak olan Kerem, daha önce Samsunspor’un da transfer listesine girmişti. Ancak tercihini İstanbul’dan yana kullanan deneyimli oyuncu, Eyüpspor’la 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.
31 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla ilk sezonunda 42 maçta forma giyerken 7 gol 7 asistlik performans sergilemişti.
Kerem geçen sezon ise oynadığı 34 maçta gol atamazken 3 golün hazırlayıcısı oldu.