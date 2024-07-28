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        Haberler Gündem Medya Fahrettin Altun'dan Kıbrıs paylaşımı

        Fahrettin Altun'dan Kıbrıs paylaşımı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla yayımlanan "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" adlı kitabın hayırlara vesile olmasını diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 20:11 Güncelleme: 28.07.2024 - 20:11
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        Fahrettin Altun'dan Kıbrıs paylaşımı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "1960'lı yıllardan günümüze kadar uzanan Kıbrıs Adası'nda yaşanan etnik ve siyasi gerginliklere belgelerle ışık tutan ve bugünkü sorunların anlaşılması için geçmişin tanıklığına başvurmayı öneren 'Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez' adlı kitap, İletişim Başkanlığımız tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.

        Kıbrıs Türkü'nün gerçek hikayesinin tüm dünyada daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağına inandığımız bu değerli kitabın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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