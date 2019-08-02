Ziraat Bankası ile başlayan kamu bankalarının tüketici kredilerindeki faiz indirimi konut alacakların yanı sıra yüksek faizden kredi alanları da heyecanlandırdı. Kamu bankalarının amacının bu eski kredilerin yeniden finansmanının yapılması değil ancak zaten sınırlı miktarda olan bu kesime de bir avantaj sağlayacak. İşte 10 soruda yeni faiz indiriminin ayrıntıları

1-Krediyi herkes alabilir mi?

Türkiye'de ikamet eden ve kredi alma şartlarını yerine getiren herkes bu krediyi alabilecek.

2- Sayısı az da olsa daha önce yine kamu bankalarından yüzde 2 ile konut kredisi alanlar bu krediyi yenileyebilir mi?

Kamu bankaları buna pek istekli değiller. Temel amaç bekleyen konut stoğunun eritilmesi ve ekonomiye yeni bir ivme verilmesi olduğu için ağırlıklı olarak sıfır konut veya ikinci el bile olsa satın alma işleminin yeni yapılıyor olmasına bakılacak. Ancak yine de yüzde 2'nin üstünde kredi alıp şu anda yüksek tutarda taksit ödeyenler de bu olanaktan faydalanabilecek.

3-Başka bir bankada kredisi olanlar bu krediyi kapatıp, 0.99 faizle kamu bankalarına taşıyabilir mi?

Kamu bankaları bu duruma çok istekli değil.

4-Daha önce faiz onarları neydi?

Konut kredisi faizi özellikle Ağustos 2018'den sonraki çalkantılı dönemde yüzde 2 ile verilebiliyordu. Az da olsa bu faiz oranı ile konut kredisi alanlar bulunuyor. Ağırlıklı olarak yüzde 1.7-1.8 ile kredi kullandırıldı.

0.20 PUAN DA MÜTEAHHİTTEN BEKLENİYOR

4-Ziraat Bankası'nın daha önce kendisi ile çalışan müteahhitler ile yaptığı kampanya ek bir avantaj sağlayacak mı?

Eğer aynı müteahhitler diğer kampanyada olduğu gibi bankaya başvurup faizin bir kısmını üstlenmek isterse Ziraat Bankası buna evet diyecek. Bankanın beklentisi bu proje sahibi müteahhitlerin de faizin 0.20'lik bir kısmını üstlenmeleri. Bu durumda faiz de 0.79'a kadar inecek.

5-Yüzde 2 faiz ile yüzde 0,99 faiz arasında nasıl bir fark var?

Yüzde 2 faiz ile 10 yıllık vade ile 500 bin liralık konut kredisi alan bir kişi aylık 11 bin 24 lira yerine 7 bin 139 lira taksit ödeyecek. Yani 3 bin 885 lira daha az faize katlanacak. 10 yılda ödeyeceği faiz 463 bin lira azalacak.

6-Yüzde 2 ile yüzde 0.79 arasında nasıl bir fark var?

Yüzde 2 faiz ile 10 yıllık vade ile 500 bin liralık konut kredisi kullanan vatandaş 11 bin 24 lira yerine 6 bin 464 lira ödeyecek. Faiz yükü yarı yarıya inecek ve 4 bin 560 lira azalacak. Toplamda ise 10 yılda ödeyeceği faiz 547 bin lira düşmüş olacak.

ÖZELLER İHTİYAÇTA TAKİP EDER ANCAK KONUTTA ZOR

7-Tüketici kredisi kullanacaklarda nasıl bir avantaj oluşacak?

5 yıllık vade ile 10 bin lira tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaş aylık 316 lira yerine 273 lira taksit ödeyecek. Toplamda ise 4 bin 411 lira daha az faiz ödeyerek bu ihtiyacını karşılamış olacak.

8-Özel bankalar da kamu bankalarını takip edebilir mi?

İhtiyaç kredilerinde bu beklenti var. Konut kredisinde ise sınırlı bir indirim olacağı ifade ediliyor. Ticari krediler ise firmalara göre çok değişiklik gösterdiği için hesap yapmak zor. Ancak yine de 1,2 puanlık faiz indirimleri olması bekleniyor.

9-Şu anda özel bankalarda tüketici kredisi faiz oranı ne?

Kamu bankalarının indirdiği faiz oranı yüzde 1.5'e yakın. Yüzde 1.7 ile 1.8 arasında seyrediyor. Ancak yüzde 2.5 ile kredi kullandıran banka da mevcut. Kaldı ki vatandaşlar geçtiğimiz 1 yılda uzunca bir süre aylık yüzde 2.5'in üstünde ihtiyaç kredisi kullanmak zorunda kaldı.

10-Özel bankaların konut kredisi faizleri ne kadar ve ne bekleniyor?

Özel bankaların konut kredisi faizleri şu anda aylık yüzde 1.4 ile 1.5 arasında. Bu da yıllık olarak yüzde 17-18 faiz anlamına geliyor. Faizin buradan aşağı gelmesi için Merkez Bankası'nın indirimlere devam etmesi ve mevduat faiz oranının da yüzde 15-16 düzeyine inmesi bekleniyor. Ancak yine de bazı bankalar sınırlı bir indirime gidebilir.

500 bin lira kredi alanın aylık taksiti 3 bin 885 lira düşüyor

(TL) 0,79 faiz 0,99 faiz Yüzde 2 faiz Aylık taksit 6,464 7,139 11,024 Toplam faiz 275,720 359,669 822,886 Toplam ödeme 775,728 856,669 1,322,886

10 bin lira ihtiyaç kredisi alan 4 bin 411 lira daha az faz ödeyecek