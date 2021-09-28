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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, ABD ekonomisinin tam istihdamdan çok uzak olduğunu söyledi. Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde sunum yaptı. Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin faiz oranlarını artırmak için gereken eşiklerden biri olan tam istihdama ulaşmanın hala çok uzağında olduğunu söyledi.

'YÜKSEK ENFLASYONUN GEÇİCİ OLMASINI BEKLİYORUM'

Fed Başkanı yüksek enflasyonun geçici olmasını beklediğini tekrarladı. Enflasyonun kötüleşmesinde arz sorunlarının etkili olduğunu ifade eden Powell, lojistik sıkıntılarının enflasyondaki yükselişin ana sebeplerinden biri olduğunu vurguladı.

ABD'de faizin artırılması için eşiğin epey yüksek olduğunu kaydeden Powell, "Fed varlık alımlarını azaltsa dahi gelecek yıl ortasına kadar devam ettirecek. Eğer tahvil alıyorsak ek teşvik sağlıyoruz" dedi.

Faiz artırımı için eşiğin yüksek olduğunu söyleyen Powell, "Faizleri artırmak varlık alımını azaltmaya göre çok daha büyük bir test" diye konuştu.

YELLEN: BORÇ TAVANININ ARTMAMASI FELAKET OLUR

Powell ile birlikte komitede sunum yapan ABD Hazine Bakanı Yellen, borçlanma tavanının artırılmaması halinde işsizlikte artış

olabileceğini kaydetti. "Borçlanma tavanının artmaması felaket olur" yorumu yaptı. Yellen enflasyonun bu yıl hedefin üzerinde olacağını ama aylık enflasyonun düşmeye başlayacağını aktardı.