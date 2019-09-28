Falcao etkisiz kaldı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahaya çıkan Radamel Falcao, topla buluşmakta zorlandı. Arkasındaki oyuncuların servis yapamadığı Kolombiyalı yıldız, ceza alanında topla buluşamadan dev maçı tamamladı. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta Kasımpaşa filelerini havalandıran Falcao, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında dinlendirilirken, Fenerbahçe derbisini ise gol atamadan tamamladı.
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