Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü´nün Dünya Ormanlarının Durumu 2018'e göre, gezegen ve insanlara hasar verebilecek sonuçlardan kaçınmak için ormansızlaşmayı durdurma, ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlama, bozulmaya uğramış olan ormanları yeniden kazanma ve dünya çapında ağaçla kaplı alanı büyütmede yeni adımlar atılması gerekiyor.
DHA'nın haberine göre, FAO Genel Direktörü José Graziano da Silva, ormanların geçim olanakları bakımından hayati önem taşıdığını belirtti ve şöyle devam etti; "Sağlıklı ve verimli ormanlar sürdürülebilir tarım için temel bir gereklilik. Ormanların ve ağaçların, su kalitesi için, gelecekte ortaya çıkacak enerji ihtiyaçlarına katkı sağlamak için ve sürdürülebilirlik arz eden, sağlıklı şehirler tasarlamak için büyük önem taşıdığını gösteren verilere sahibiz."
Dünya Ormanlarının Durumu raporunun bu yılki edisyonu, ormanların iklim değişimiyle mücadeleden biyoçeşitliliğin korunmasına, eşitsizliklerin azaltılması ile şehir yerleşimlerinin iyileştirilmesine kadar uzanan alanlardaki 2030 Gündemi hedefleri için ne kadar temel bir önem taşıdığını belgeliyor. Rapor ormanların insan hayatına yaptığı birçok katkıya dair somut kanıtlar sunarken, bu katkıların artırılması için ihtiyaç duyulan girişimlerin bir tablosunu da ortaya koyuyor.
Raporda, orman kullanım hakları konusunda açıklık arz eden yasal çerçevelerin geliştirilmesinin önemi vurgulanırken, ormancılıkta yerel yönetişimin güçlendirilmesi çabalarının olumlu karşılandığı kaydediliyor. Rapor, ayrıca, sürdürülebilir hedeflere ulaşmada verimli ortaklıklar kurulmasının ve özel sektörle ilişkilerin rolüne dikkat çekiyor.
FAO Genel Direktörü José Graziano da Silva toplantıda yayınlanan mesajında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 15´in, başta 2020 itibarıyla ormansızlaşmayı durdurma ve bozulmaya uğramış ormanları yeniden kazanma amacı olmak üzere, "şu anda başlatılacak acil girişimlere ihtiyaç duyduğunu" vurguladı: "Örnek modeller ve araçlar mevcut; ancak bunların uygulanmasında daha büyük ölçekler elde edilerek ilerlemeye hız kazandırmak gerekiyor."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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