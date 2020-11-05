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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, küresel gıda fiyatları, tahıllar, şeker, süt ürünleri ve bitkisel yağlar başta olmak üzere, ekim ayında art arda 5'inci ayda da yükselmeye devam etti.

Ekimde ortalama 100,9 değerini alan endeks, aylık bazda yüzde 3,1 ve yıllık bazda yüzde 6 arttı.

Tahıl fiyat endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 7,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 yükseldi. Artışın başlıca nedeni, buğdayda daralan ihracat, Arjantin'deki kötü büyüme koşulları, Kuzey Amerika, Karadeniz Bölgesi ve Avrupa'da devam eden kurak havanın kışlık buğday ekimlerini etkilemesinden kaynaklandı. Mısır, yemlik arpa ve sorgum fiyatları da ekimde yukarı yönlü baskı altında kalırken pirinç fiyatları geriledi.

Bitkisel yağ fiyat endeksi, palm ve soya yağı fiyatlarının öncülüğünde 9 ayın en yüksek seviyesini görerek geçen ay içinde yüzde 1,8 arttı. Buna karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında durumunun kötüleşmesinin ardından kolza yağı fiyatları, Avrupa Birliği'nde talebe ilişkin artan belirsizlik nedeniyle geriledi.

Süt ürünleri fiyat endeksi geçen ay bir önceki aya göre yüzde 2,2 yükseldi. En çok peynir fiyatları artış gösterirken, bu ürünü yağsız süt tozu, tam yağlı süt tozu ve tereyağı izledi. Ekimdeki fiyat artışları, Asya ve Orta Doğu pazarlarından gelen yoğun ithalat talebiyle desteklenen kısa vadeli teslimatlar için pazar daralmasını da yansıttı.

Şeker fiyat endeksi ekimde aylık bazda yüzde 7,6 artarken, yükselişin sebebini büyük ölçüde dünyanın en büyük şeker üreticisi iki ülkesi Brezilya ve Hindistan'daki düşük üretim beklentisi oluşturdu.

Et fiyat endeksi ise ekimde aylık olarak yüzde 0,5 düştü. Büyükbaş hayvan ve kümes hayvanı eti fiyatları da azalırken, küçükbaş hayvan eti fiyatları istikrarlı iç talep ve düşük ihracat arzıyla artış kaydetti.