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FAO: Küresel gıda fiyatları üst üste 8'inci ayda da artış gösterdi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO),küresel gıda fiyatlarının, tahıllar, bitkisel yağlar ve şeker kaynaklı olmak üzere üst üste 8'inci ayda da artış gösterdiği bildirildi. FAO Gıda Fiyat Endeksi'ne göre, ocak ayında ortalama 113.3 puanla Aralık 2020'ye göre yüzde 4.3 artış göstererek, Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

FAO: Küresel gıda fiyatları üst üste 8'inci ayda da artış gösterdi
AA

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaygın olarak ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, ocak ayında ortalama 113,3 puanla Aralık 2020'ye göre yüzde 4,3 artış göstererek, Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu kapsamda küresel gıda fiyatları, tahıllar, bitkisel yağlar ve şeker kaynaklı olmak üzere üst üste 8'inci ayda da artış gösterdi.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, yüzde 11,2 artan mısır fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 7,1 arttı. Bu artışta, Çin'in önemli alımları ile ABD'de beklenenden düşük üretim gibi etmenler nedeniyle giderek sıkılaşan küresel arz etkili oldu. Buğday fiyatları, güçlü küresel talep ve Rusya Federasyonu'nun ihracat vergilerini artırması nedeniyle satışlarını düşüreceği beklentisiyle yüzde 6,8 yükseldi.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi de yüzde 5,8 artarak Mayıs 2012'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Endonezya ve Malezya'daki aşırı yağış, göçmen iş gücündeki açık nedeniyle beklenenden düşük palm yağı üretimi ve Arjantin'deki grevlerin soya yağı ihracatını azaltması bu artışta etkili oldu.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, küresel ithalat talebi, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Tayland'da kötüleşen mahsul beklentileri ile Güney Amerika'daki hava koşulları nedeniyle Aralık 2020'ye göre yüzde 8,1 arttı. Yükselen ham petrol fiyatları ve güçlenen Brezilya reali de uluslararası şeker fiyatlarının yükselişini destekledi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 1,6 yükselirken, FAO Et Fiyat Endeksi yüzde 1 arttı.

DÜNYA TAHIL STOKLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

Buna göre, kuzey yarımkürede kışlık buğday mahsullerinde mütevazı bir artış bekleniyor. Güney yarımkürede ise mısır üretiminin Arjantin ve Brezilya'da az da olsa düşeceği ancak ortalamanın üzerinde kalacağı öngörülüyor.

Küresel tahıl stoklarının yüzde 2,2 düşüşle 801 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Gerçekleşmesi durumunda bu, 5 yılın en düşük seviyesi olacak.

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