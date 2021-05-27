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Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile birlikte özellikle bireysel taleplerdeki artış ile en çok konuşulan alanların başında gelen online araç kiralama sektörüne yeni bir oyuncu katıldı. Biletall.com’un kurucuları tarafından hayata geçirilen yeni girişim ‘Miniyol.com’, web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden hizmet vererek, ihtiyaca yönelik olarak farklı araç kiralama firmalarına ait araçları karşılaştırmalı olarak kullanıcılara sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, Miniyol başta Türkiye’de günlük araç kiralama ile hizmet vermeye başlamış olup, kısa zaman içerisinde yurtdışında da hizmet vermeye başlayacak. Şirketin, günlük araç kiralama hizmetlerinin yanı sıra daha geniş tedarikçi ağına sahip olabilmek ve daha geniş kitlelere hitap edebilmek adına sektöre birçok yenilik getirmeye hazırlandığı kaydedildi.

Şirketin kurucu ortaklarından Yaşar Çelik, "Online araç kiralama sektöründe pandemi sonrası oluşan pazar ve sektörde çok az sayıda oyuncu olması ile beraber sektöre katacağımız çok sayıda yenilik olduğuna inancımız bu girişimin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenleri oluşturuyor. Sistemi geliştirirken, kendimize özgü bir müşteri deneyimi yaşatabilmek adına, sektörün ve kullanıcıların ihtiyaçlarını iyi analiz ederek bütün teknolojik gereksinimleri bu çerçevede çözümledik" ifadelerini kullandı.

Miniyol'un, benzerlerinden farklı olarak yeni bir ödeme modeli de getirdiğini belirten Çelik, "Kullanıcılarımız bizden araç kiralarken kiralama bedelinin sadece az bir kısmını ödeyecekler. Örnek vermek gerekirse, bin TL’lik bir kiralama için rezervasyon esnasında sadece 150 TL ödenecek, aracı teslim alana kadar ise kullanıcılarımızdan herhangi bir bedel talep edilmeyecek. Geleneksel ödeme yöntemlerini tercih eden kullanıcılarımız için de "tam ödeme" metodumuz ile tek sefer de tüm kiralama bedelini ödeme imkanı da sunuyoruz. Ayrıca rezervasyon esnasında hiç ödeme yapmak istemeyen kullanıcılarımıza ise kiralama bedelinin tamamını aracı teslim alırken yapmalarına imkan sağlayan "teslimatta ödeme" seçeneğini de sunuyoruz" dedi.