Fatih Faruk Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorusu günün en çok aranılan isimler arasında yer alıyor. Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın vurgunun ardından Faruk Fatih Özer'in dolandırcılığı gündeme bomba gibi düştü. Şu sıralar popüler olan kripto para piyasasına 'Thodex' adıyla katılan Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık kripto para ile Taylan'da kaçtığı iddia edildi. Özer'in 391 bin kişiyi dolandırdığı tahmin ediliyor.

FATİH FARUK ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılında Thodex’i kurdu.

Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.

Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.

Özer son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Thodex'in internet sitesinin kapanmasının ardından Faruk Fatih Özer'in Twitter ve Instagram hesaplarını kapattığı da görünüyor.

Özer'in 27-28 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIĞI

Kripto para dünyası bir dolandırıcılık hikayesi ile sarsılıyor. Son günlerde para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi. Sayılarının yaklaşık 391 bin olduğu tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, "Bir kaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar" dedi.

Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer, "Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu.