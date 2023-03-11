Fatih Portakal Sözcü TV ile anlaştı

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HABERTURK.COM

Gazeteci Fatih Portakal, 20 Mart'tan itibaren Sözcü TV Ana Haber bültenini sunacak.

Yayın hayatına yeni başlayan Sözcü TV'de akşam ana haber bültenini bir süre önce Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal sunacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Bir de benden duyun istedim. Sözcü TV ile anlaştık. 20 Mart akşamı ana haberde sizlerle birlikte olacağız. Bir kez daha İstanbul yapmakta fayda var. Güzel olacak diye düşünüyorum. Ana haberle karşınızda olacağım. Her zamanki bültenimizi yapacağız, Türkiye'nin haberlerini paylaşacağız. En önemlisi de konuşacağız; yani konuşturan ve konuşacağımız bir bülten olacak. Güzel de bir yol olacak diye düşünüyorum" dedi.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Gazeteci Fatih Portakal, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra 1994 yılında Avustralya'da yüksek lisans yaptı.

1997 yılında Türkiye'ye dönen Portakal, Star TV'de muhabir olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D habere geçen Portakal, 2010 yılında Fox TV'de çalışmaya başladı.

2010-2013 yılları arasında Fox TV'de Çalar Saat programını sunan Portakal daha sonra Fox TV Ana Haber bültenini sunmaya başladı. 2020 yılında görevinden ayrılan Portakal bir süredir İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşıyordu.