Fatih'te 15 yaşındaki çalışan turist müşteriyi bıçakladı

"ALIŞVERİŞ YAPIYORLARDI, GELİP BIÇAKLADI"

Mehmet Emin Bişgin, "Burada bir turisti bıçakladılar. Bıçaklayan da buradan kaçtı gitti. Polis ve ambulans geldi. Bıçaklananın ailesi de yanındaydı. Aile de hastaneye gitti. Alışveriş yapıyorlardı, gelip bıçakladı." diye konuştu.