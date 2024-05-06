Fatih'te 15 yaşındaki çalışan turist müşteriyi bıçakladı
İstanbul Fatih'te çantacı dükkanında çalışan 15 yaşındaki çocuk, ayağına basıp tartıştığı Filistinli müşteriyi, iki gün sonra sokakta ailesinin yanında bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken turistin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Fatih'teki Mercan Caddesi'nde çanta satan bir dükkana alışveriş için gelen Filistinli aile ile 15 yaşındaki çalışan arasında 'ayağına basma' meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından turistler, alışveriş yapmadan dükkandan ayrıldı.
15 yaşındaki çalışan, 2 gün sonra Filistinli aileyi caddede görünce, yanında bulunan bıçakla tartıştığı Filistinli'ye saldırmaya başladı.
Koltuk altından yaralanan turist, can havliyle bir dükkana sığındı.
Peşinden koşan bıçaklı saldırgan, dükkanın içerisinde de bu kişiyi bıçaklamaya devam etti.
Turist tekrar kaçarken, çocuk saldırgan ise bu kez kendisini sakinleştirmeye çalışanlara saldırmaya başladı ve ardından da kaçtı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçak darbeleriyle yaralanan turisti ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.
Polis ekipleri de olay yerinde incelemesinin ardından bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşı küçük saldırganın turisti bıçakla kovaladığı ve yaralı turistin kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
"ALIŞVERİŞ YAPIYORLARDI, GELİP BIÇAKLADI"
Mehmet Emin Bişgin, "Burada bir turisti bıçakladılar. Bıçaklayan da buradan kaçtı gitti. Polis ve ambulans geldi. Bıçaklananın ailesi de yanındaydı. Aile de hastaneye gitti. Alışveriş yapıyorlardı, gelip bıçakladı." diye konuştu.