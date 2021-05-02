Fatih Terim: Beşiktaş şampiyon olursa alkışlarız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Fatih Terim: Beşiktaş şampiyon olursa alkışlarız

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederken maçın ardından konuşan Fatih Terim, şampiyonluk ihtimalleri ve Beşiktaş maçına dair de açıklamalar yaptı. Terim, Beşiktaş'ın, gelecek fikstürde Türk Telekom Stadı'nda şampiyon olması durumunda siyah-beyazlıları tebrik edeceklerini ve alkışlayarak uğurlayacaklarını dile getirdi

Fatih Terim: Beşiktaş şampiyon olursa alkışlarız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Maçı yorumlayan Terim "Galip gelmek buralarda çok önemli. Son 3 maça kaldı. Oyun genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti. Özellikle oyunu kontrol altına almada domine etmede yüksek pas yüzdesiyle doğru pozisyon aldığımızı düşünüyorum. Özellikle hücum opsiyonlarında en iyisini aradık. Gol biraz gecikti. İlk yarıya 1-0 girmek önemli. 2. yarı aşağı yukarı ilk yarının aynı bir versiyonu oldu. 3-0 olsaydı daha rahat hareket edebilirlerdi" dedi.

Emre Akbaba'nın geçersiz sayılan golüyle ilgili de konuşan ve VAR hakemini eleştiren Terim, "3. gol neden verilmedi pek anlamış değilim. VAR'daki birazcık top oynasaydı onun gol olduğunu görürdü. Sonuç itibariyle bir tarafın başka türlü bir sıkıntısı var. Bizim kopmama gibi, vazgeçmeme gibi bir huyumuz var. İlk yarı hiç pozisyon vermeden, rahatsızlık olmadan oynamak da güzel" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLURSA..."

Beşiktaş ile oynayacakları derbi için düşünceleri sorulan Fatih Terim, "Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net, üzerinde fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Derbiyi kazanmamız halinde devam ediyoruz, aksi halinde de %1 dahi ihtimal kalmıyor. Kazanamazsak geçeriz kenara, Beşiktaşlı dostlarımızı tebrik eder ve alkışlarız. Kendilerini öyle uğurlarız. Öbür türlüsünde devam eder. Kazanma halinde olay ümit olarak öbür haftalara sarkabilir. Türkiye Ligi'ne maçların nasıl skorlarla biteceği bilinmiyor. Bunun dışındaki skorlarla Beşiktaşlı dostlarımızı kutlarız, alkışlarla yollarız." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAslan pes etmiyor!
Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'i
FUTBOLTerim'in 11'i!
Spor yazarlarından Beşiktaş - Hatayspor maçı yorumu
FUTBOL"Dünyada örneği yok!"
TÜRK FIRTINASI! Fransa'da manşetlerde Burak ve Zeki var! - Haberler
FUTBOLManşetlerde Burak ve Zeki var!
Ekuban'a Sampdoria ile St. Etienne talip!
FUTBOLEkuban İtalya'ya yakın!
Manchester United-Liverpool maçı, taraftar protestoları nedeniyle ertelendi
FUTBOLManchester United taraftarı sahayı işgal etti!
Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu!
FUTBOLSüper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu!
Antalyaspor: 2 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOLDüelloyu Göztepe kazandı!
TRANSFER ATAĞI! 'Fenerbahçe Amuzu'ya teklif yaptı' iddiası!
FUTBOL'Fenerbahçe teklif yaptı' iddiası!
İskoçya derbisinde Rangers, Celtic'i 4-1 yendi
FUTBOLRangers, Celtic'i 4'ledi!