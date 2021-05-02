Fatih Terim: Beşiktaş şampiyon olursa alkışlarız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Maçı yorumlayan Terim "Galip gelmek buralarda çok önemli. Son 3 maça kaldı. Oyun genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti. Özellikle oyunu kontrol altına almada domine etmede yüksek pas yüzdesiyle doğru pozisyon aldığımızı düşünüyorum. Özellikle hücum opsiyonlarında en iyisini aradık. Gol biraz gecikti. İlk yarıya 1-0 girmek önemli. 2. yarı aşağı yukarı ilk yarının aynı bir versiyonu oldu. 3-0 olsaydı daha rahat hareket edebilirlerdi" dedi.

Emre Akbaba'nın geçersiz sayılan golüyle ilgili de konuşan ve VAR hakemini eleştiren Terim, "3. gol neden verilmedi pek anlamış değilim. VAR'daki birazcık top oynasaydı onun gol olduğunu görürdü. Sonuç itibariyle bir tarafın başka türlü bir sıkıntısı var. Bizim kopmama gibi, vazgeçmeme gibi bir huyumuz var. İlk yarı hiç pozisyon vermeden, rahatsızlık olmadan oynamak da güzel" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLURSA..."

Beşiktaş ile oynayacakları derbi için düşünceleri sorulan Fatih Terim, "Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net, üzerinde fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Derbiyi kazanmamız halinde devam ediyoruz, aksi halinde de %1 dahi ihtimal kalmıyor. Kazanamazsak geçeriz kenara, Beşiktaşlı dostlarımızı tebrik eder ve alkışlarız. Kendilerini öyle uğurlarız. Öbür türlüsünde devam eder. Kazanma halinde olay ümit olarak öbür haftalara sarkabilir. Türkiye Ligi'ne maçların nasıl skorlarla biteceği bilinmiyor. Bunun dışındaki skorlarla Beşiktaşlı dostlarımızı kutlarız, alkışlarla yollarız." açıklamasını yaptı.