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Fatih Terim'den Akhisarspor maçı öncesi zemin sitemi!

Galatasaray, TFF Süper Kupa'sında oynanacak Akhisarspor maçı öncesinde açıklamalar yaptı. İyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Terim, Akhisarspor'un başarısını tebrik ederek UFEA Avrupa Ligi'nde rakiplerine başarılar diledi. Terim ayrıca, Süper Kupa maçının oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun zeminiyle ilgili de sitemde bulundu

05 Ağustos 2018 Pazar, 20:28:29 | Güncelleme:

Süper Kupa maçında geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın başında 400. maçına çıkacak olan Fatih Terim, Akhisarspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa kısa bir açıklama yaptı. İyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Terim, "Çok güzel bir sezon başı geçirdik. Muhakkak ki Dünya Kupası'nda olan oyuncularımızın rötarı, geçen seneden sakatlığı devam eden oyuncularımız, beraber olmamızı engelledi ama sonuç itibariyle iyi bir dönem geçirdik." ifadelerini kullandı.

Maçla ilgili görüşlerini dile getiren başarılı çalıştırıcı, "Senenin ilk kupası, Allah nasip ederse kazanmak istiyoruz. Zaten son 10 senenin 5 kupasını Galatasaray kazanmış. Çok değerli bir rakibimiz var. Tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazanmış. İlk defa da UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacaklar. Çok hak edilmiş bir başarı, bizi de eleyerek kazandılar. Onlara da başarılar dilerim." yorumunda bulundu.

ZEMİN İSYANI

Maçın oynanacağı zeminle ilgili olarak da konuşan Terim, "Ben yanılırım inşallah, sahadan dolayı bir şey olmaz. İki takımdan da sakatlık olmaz. Isınmayla beraber sahanın zeminini çok iyi olmadığı ortada. İnşallah ben yanılırım." ifadelerini kullandı.

Terim, 400. maçına çıkacak olmasıyla ilgili olarak ise "400 büyük bir sayı, öyle kolay değil. Buradaki her günün, her saniyenin, her kupanın ayrı bir önemi var. Bunun karşılığında ödenmiş bedeller, emekler var. Bu kadar kupa kazanmak hakikaten gurur verici. Hepsini büyük zevk alarak yaptım. Her dakikasından, her kupasından büyük keyif aldım. İnşallah daha güzel kupalar bize nasip olur." dedi.

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