Mali sıkıntılar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, değişen yabancı kuralına da bir yandan uyum sağlamaya çalışıyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Emre Kılınç’ın ardından Sinan Gümüş, Semih Kaya ve Emre Çolak’ın menajerleriyle de görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için de bastırıyor. Almanya’da 600 bin Euro yıllık maaş alan 25 yaşındaki oyuncuya Cimbom 1 milyon Euro teklif etti. Kaan’la anlaşılması halinde Aslan’ın Fortuna Düsseldorf’a 2 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödeyeceği öğrenildi. Kariyerini Türkiye’de sürdürme konusunda kararsız olan gurbetçi stoper için kendisini ilk kez Milli Takım’a çağıran hocası Fatih Terim de devreye girdi. Eski öğrencisiyle konuşan İmparator’un ‘Gel’ çağrısında bulunduğu kaydedildi.

SICAK PARA SPONSORDAN

Kaan Ayhan için Cuma gününe kadar Alman ekibine ödeme yapmak zorunda olan Galatasaray yönetimi, transfer için gereken sıcak parayı sponsorluk anlaşmalarıyla sağladı. 2 yıl için 60 milyon TL’lik sponsorluk anlaşması yapan Cengiz yönetimi, bu parayı kullanarak transferi erken bitirmek istiyor. Ancak UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları gereği sattığı kadar oyuncuya bütçe ayırabilen Sarı-Kırmızılılar’ın bonservis ücreti alarak oyuncu satması gerekiyor. Mevcut kadroda satılmasına en yakın olan futbolcu ise Younes Belhanda...