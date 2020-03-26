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Fatih Terim duygulandı: Elim kalbimde!

Hastanede koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim için taraftarlar video hazırladı. Tecrübeli hoca da Twitter hesabından, "Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum" dedi

Fatih Terim

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve şu an hastanede tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "sinyormonci" isimli Twitter kullanıcısı, duygu dolu bir video hazırladı. Galatasaray taraftarlarından topladığı videoları birleştirerek Fatih Terim'e mesaj gönderen kullanıcının bu videosunu ise Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, İmparator'a ulaştırdı.

Taraftarlar, ellerini kalplerinin üzerine götürerek, “Koy elini kalbine, evlatların seninle. Bize verdiğin bir söz var, birlikte yeneceğiz. Sen bitti demeden bitmez. Biz seninle olmaz denilenleri başardık. Zaferler senin kanında var hocam” mesajları ile Terim'e destek oldular.

Merve Terim Çetin, sosyal medyada, "Çok güzel olmuş ellerinize sağlık. Şimdi gönderdim, arkasına da kendi videomu ekleyerek, senin evlatların yalnız bizler değiliz babam, elini kalbine koy, biz oradayız yazdım" açıklamasını yaptı. Terim’in bu videodan sonra çok duygulandığı öğrenildi.

Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir tweet atarak destek verenlere teşekkür etti. Terim'in attığı tweet şöyle: "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."

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