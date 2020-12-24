Cezaların faturası: 31 puan kayıp

Süper Lig'in 13. haftasındaki Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim bir kez daha PFDK'ya sevk edildi. Sarı-kırmızılıların başında dördüncü dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcının son 10 yılda aldığı cezalar gündeme oturdu. Terim, 2011-12'den bu yana 25'i ligde toplamda 30 maç kaçırırken; sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerin sadece 12'sini kazanabildi. Sahadan 8 kez beraberlikle ayrılan Galatasaray, Terim'in yokluğunda 5 maçı ise kaybetti.
2011-12'DE 3 MAÇ ALDI, 2'Sİ ERTELENDİ
Fatih Terim 2011-12 sezonunda Süper Final'de deplasmandaki Trabzonspor maçında hakeme hakaret nedeniyle 3 maçtan men cezası aldı. Süper Final'de içerideki Beşiktaş derbisinde bir maç cezasını çeken Fatih Terim'in 2 maçlık cezası 1 yıl süreyle ertelendi. Böylece İmparator, Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki Fenerbahçe maçında takımının başında sahaya çıkabildi. Sarı-kırmızılılar derbide Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı.
2012-13'TE İKİ AYRI CEZA: İKİSİ ERTELEMEDEN GELEN TOPLAMDA 12 MÜSABAKA
2012-13 sezonunda Orduspor mücadelesinde tribüne gönderilen Fatih Terim 3 maç men cezası aldı. Terim bu cezayla Eskişehirspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor mücadelelerinde takımının başında olamadı. Sarı-kırmızılılar Eskişehirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi. Galatasaray deplasmandaki Kayserispor mücadelesinde ise 3-1'lik galibiyete uzandı.
Yine 2012-13 sezonundaki Mersin İdmanyurdu mücadelesinde tribüne gönderilen tecrübeli çalıştırıcı, PFDK'dan iki maçı ertelenen cezanın eklenmesiyle 9 mücadeleden men edildi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Karabükspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Trabzonspor'u yenerken Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Terim cezası nedeniyle ertesi sezonda Gaziantepspor ve Bursaspor karşılaşmalarında da tribünde olurken Galatasaray, Gaziantepspor'u 2-1 yendi, Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.
2018-19: DERBİDEN 7, AÇIKLAMADAN 3, BAŞAKŞEHİR MÜCADELESİNDEN 2 MAÇ MEN
Terim, 2018-19 sezonundaki Fenerbahçe derbisi sonrasında 7 maç ceza aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 maçı öncesi açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen tecrübeli çalıştırıcıya 3 maç daha ceza verildi. İmparator, cezasını ikinci yarısının ilk maçındaki Ankaragücü mücadelesiyle birlikte tamamladı.
Derbide sadece Fatih Terim'i değil birçok futbolcusunu da kart cezaları nedeniyle kaybeden sarı-kırmızılılar Fenerbahçe maçının ardından Terim'siz oynadığı 7 maçın 4'ünde puan kaybı yaşadı. Kayserispor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarını kayıpsız atlatan sarı-kırmızılılar puan kayıplarını ise üst üste dört maçta yaşadı. Galatasaray Konyaspor'la 1-1, Çaykur Rizespor'la 2-2 ve Başakşehir'le 1-1 berabere kalırken Beşiktaş derbisinden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, 2018-19 sezonunun 33. haftasında Başakşehir'i yenerek şampiyonluğa ulaşırken Fatih Terim de disiplin ihlalleri nedeniyle 3 maçtan men edildi. 1 maçlık cezasını son haftadaki Sivasspor karşılaşmasında çeken Terim, TFF Süper Kupa Finali'ndeki Akhisarspor maçında ve 2019-20 sezonunun ilk haftasında Denizli deplasmanında sahada olamadı. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray gittiği Sivasspor deplasmanında rakibine 4-3 mağlup oldu. Galatasaray, devamındaki sezonun ilk maçında ise Denizlispor'a 2-0 yenildi.
|TARİH
|MAÇ
|6 Mayıs 2012
|Galatasaray 2-2 Beşiktaş
|2 Mart 2013
|Eskişehirspor 0-0 Galatasaray
|8 Mart 2013
|Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği
|17 Mart 2013
|Kayserispor 1-3 Galatasaray
|13 Nisan 2013
|Karabükspor 0-1 Galatasaray
|19 Nisan 2013
|Galatasaray 3-1 Elazığspor
|28 Nisan 2013
|Gaziantepspor 0-1 Galatasaray
|5 Mayıs 2013
|Galatasaray 4-2 Sivasspor
|12 Mayıs 2013
|Fenerbahçe 2-1 Galatasaray
|18 Mayıs 2013
|Galatasaray 2-0 Trabzonspor
|19 Ağustos 2013
|Galatasaray 2-1 Gaziantepspor
|25 Ağustos 2013
|Bursaspor 1-1 Galatasaray
|10 Kasım 2018
|Kayserispor 0-3 Galatasaray
|23 Kasım 2018
|Galatasaray 1-1 Konyaspor
|2 Aralık 2018
|Beşiktaş 1-0 Galatasaray
|8 Aralık 2018
|Galatasaray 2-2 Rizespor
|15 Aralık 2018
|Başakşehir 1-1 Galatasaray
|23 Aralık 2018
|Galatasaray 4-2 Sivasspor
|19 Ocak 2019
|Galatasaray 6-0 Ankaragücü
|24 Mayıs 2019
|Sivasspor 4-3 Galatasaray
|16 Ağustos 2019
|Denizlispor 2-0 Galatasaray
|13 Eylül 2019
|Galatasaray 1-0 Kasımpaşa
|22 Eylül 2019
|Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray
|28 Eylül 2019
|Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
|22 Aralık 2020
|Galatasaray 3-1 Göztepe
2019-20: 4 MAÇ ALDI, 3'E DÜŞTÜ
2019-20 sezonunun üçüncü haftasında Kayserispor'la karşı karşıya gelen Galatasaray'da Fatih Terim, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 4 maç men cezası aldı. Bu ceza daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 3 maça indirildi. Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor mücadelelerinde cezasının bir bölümünü çeken tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe derbisiyle cezasını tamamladı.
Terim'in olmadığı ilk maçta Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray devamında Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'ndaki derbide ise Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kaldı.
Bu sezon ise Fatih Karagümrük maçında tribüne gönderilen Fatih Terim, PFDK'ya tedbirli olarak sevk edildiği için Göztepe mücadelesinde tribünde yer aldı. Sarı-kırmızılılar bu maça Levent Şahin yönetiminde çıkarken sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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