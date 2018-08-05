Yeni sezonu Akhisar'la oynayacağı Süper Kupa finaliyle açacak olan G.Saray’da teknik direktör Fatih Terim’den öğrencilerine uyarı geldi. Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası yarı finalinde sürpriz bir şekilde elendikleri rakipleriyle bu kez yine bir kupa maçında karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, bir sürprize daha imza atmak istemiyor. Oynadığı 6 hazırlık maçında 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Cimbom, yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapmak istiyor. Süper Kupa karşılaşmasının ardından lige yönelecek olan Aslan’ı ardından başlayacak olan Şampiyonlar Ligi mücadeleleri bekliyor.



EN SON KARTAL'I DEVİRMİŞLERDİ



Yoğun bir tempoya girecek olan takımının moral ve motivasyonunu kaybetmemesini isteyen Terim ise bu nedenle Süper Kupa’nın mutlaka kazanılmasını istiyor. Oyuncularıyla da bir görüşme yapan İmparator, “Sezona moralli başlayalım. Geçen sezonu kupayla bitirdik, yenisine de kupayla girelim. Şampiyon takım olduğumuzu sahada gösterelim” ifadeleriyle maçın önemine vurgu yaptı. Öte yandan Konya’da 2 sene önce Beşiktaş’la da Süper Kupa finaline çıkan G.Saray, kazanan taraf olmuştu.

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