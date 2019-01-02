Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamladıktan sonra bu sezon istenilen performansın altında kalan, birçok oyuncusundan memnun olmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yılda kadrosunda büyük değişikliklere gidecek.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre ilk olarak içinde devre arası transfer döneminde iki forvet ve iki stoperle ligin ikinci yarısına girmek isteyen deneyimli teknik adam, yaz transfer döneminde ise tam olarak istediği kadroya sahip olmanın hesaplarını yapıyor.
GARRY RODRIGUES, MAICON VE MARIANO'NUN SATIŞINA ONAY!
Teklifler gelen Garry Rodrigues, Maicon, Mariano’nun satılmasından yana olan İmparator, buradan gelecek parayla sahada mücadele gücü yüksek, savaşçı futbolcuların transfer edilmesini istiyor.
İstikrar anlamında yetersiz bulunan Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda’yı şimdilik tutmak isteyen ancak yaz dönemi iyi bir teklif gelmesi halinde satılması taraftarı olan Terim, ilk 11’inde büyük değişime gitmeyi amaçlıyor.
Kiralık sözleşmeleri bulunan Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru’nun da sezon sonunda ayrılacağını bilen Terim, yaz transfer döneminde de en az 5 transferle alternatifi bol olan bir kadro kurulmasını yönetimden talep edecek.
2019 yılında geçtiğimiz yıla oranla önemli değişimlere gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezona bambaşka bir kadroyla girecek.
TRANSFERLERİ KAMPA YETİŞTİRİN!
Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer çalışmalarını yürüten 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile A Takım İdari Menajeri Şükrü Hanedar’ın ellerini çabuk tutmalarını bekliyor.
Takımında en az iki forvet görmek isteyen Terim, Eren Derdiyok’u defterden sildi. Başta Alan Carvalho olmak üzere görüşülen isimleri yakından takip eden ve gelişmelerden haberdar olan Terim’in idarecilerden, “Transferi kampa yetiştirin” ricasında bulunduğu kaydedildi.
İki forvet ve bir de stoper takviyesi yapmak için uğraşan idareciler ise Alan’a bir an önce imza attırıp diğer oyuncuları da kısa sürede açıklamak için kolları sıvadı.
ALAN TAMAM!
Bafetimbi Gomis'in satılmasından önce de santrfor takviyesi yapmak isteyen ancak başarılı olamayan sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde ise işini sağlama aldı!
Galatasaray yönetimi, bu kez sezon başında yaptığı hatayı tekrarlamadı. Geçtiğimiz haftalarda temasa geçilen Alan Carvalho’yla prensip anlaşmasına varan yönetim, 28 yaşındaki golcüye önümüzdeki günlerde imza attırarak, kamp kadrosunda yer almasını sağlayacak.
DEMBA BA BEKLETİLİYOR
11 Kasım 2018'de biten Çin Ligi'nin ardından tatil yapmakta olan 33 yaşındaki golcüye Fatih Terim'in de onay vermesinin ardından teklifte bulunan Galatasaray, Demba Ba ile de anlaşma sağladı. 33 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiralama konusunda Çinliler’le el sıkışan yönetim, bu transferi cepte tutuyor.
Taraftarın büyük bir bölümünün Demba Ba transferine sıcak bakmadığını bilerek alternatif isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar, uygun bir isim bulunmaması halinde Demba Ba’ya imza attıracak.
İLK HABERTÜRK DUYURMUŞTU
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel, Galatasaray'ın Demba Ba transferini 7 Aralık 2018'de haberleştirmiş ve Türkiye bunu Habertürk'ten öğrenmişti!
EKVADORLU GOLCÜ ÖNERİLDİ
Devre arasında muhakkak santrfor transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi! Kariyerini Ekvador ekiplerinden Emelec'te sürdüren ve kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2018 itibarıyla sona eren Marlon de Jesus, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi.
Devre arası transfer dönemi için Demba Ba ile anlaşma sağlayan ancak santrfor bölgesini tek transferle kapatmak istemeyen Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncuyu araştırmaya geçti.
Daha önce İsrail'den Maccabi Haifa, Portekiz'de de Arouca formalarını terleten Marlon de Jesus, iki senedir ülkesinde Emelec'te forma giyiyordu. Geçen sezon 11'i ilk 11'de olmak üzere 25 maçta forma giyen ve 4 gol atan oyuncunun Terim'e sorulduğu, tecrübeli çalıştırıcının raporuna göre hareket edileceği öğrenildi.
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