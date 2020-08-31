Kanal D'de ekrana gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezona sürpriz bir değişiklikle geliyor. Uzun zamandır yarışmayı sunan Fatih Ürek yeni sezonda olacak mı, olmayacak mı sorusu merak ediliyor. Kanal D'den konuyla ilgili açıklama geldi...

FATİH ÜREK GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDAN AYRILDI MI?

Sosyal medyada hızla yayılan söylentilerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Kanal D "Mutfak alev aldı, mücadele başladı" denildi. Yeni sezonda Onur Büyüktopçu'nun sunacağı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana gelecek.

Başarılı oyuncu Onur Büyüktopçu daha önce de 2 sezon TV8'de Yemekteyiz'i sunmuş ardından Kanal D de Çarkıfelek'te sunuculuk yapmıştı.

— Kanal D (@KanalD) August 31, 2020

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal medyada hızla yayılan söylentilerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Kanal D "Mutfak alev aldı, mücadele başladı" denildi. Yeni sezonda Onur Büyüktopçu'nun sunacağı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana gelecek. 7 Eylül Pazartesi saat 11.00'da başlıyor.