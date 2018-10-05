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Ve Okan'a benim evimden eşya giderse seni boşarım demişti ve öyle de oldu. İcranın geldiği gün Hira'nın ağlaması Demet için her şeyi bitirdi. İlerde bir araya geleceklerini düşünmüyorum. Demet kocasının sözünden çıkmadı bu yüzden de yaşananlardan dolayı haksızlığa uğradığını düşündü."