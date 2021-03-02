Fatura şikayetleri arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiFatura şikayetleri arttı - Haberler
ABONE OL

Fatura şikayetleri arttı

Enerji yönetiminin, elektrikte şehiriçi dağıtım ve perakende hizmetlerine ilişkin düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği anketler, koronavirüs salgınının “abone” davranışlarına etkisini ortaya koydu. Salgınla birlikte milyonlarca vatandaş evine kapandı. Abonelerin, bu dönemde fatura ve faturaya esas oluşturan unsurlara ilişkin şikayetleri artış kaydetti. Borçlar da yoğun olarak şikayet konusu oldu. Elektrik kesintisi ve kesinti süreleri de itirazların yükseldiği bir başka alan olarak öne çıktı.

Fatura şikayetleri arttı - Haberler
Fatura şikayetleri arttı
0:00 / 0:00

Enerji yönetimi, şehiriçi elektrik dağıtım ve perakende hizmetlerine ilişkin abone ya da müşteri memnuniyetini ölçmek için belli aralıklarla anketler gerçekleştiriyor. Abonelerin yanı sıra muhtarlar da ankette yer alan soruları yanıtlıyor.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta gerçekleştirilen “13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı”na katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, elektrik dağıtım sektörü tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı. Sektöre yönelik yatırımlar, hizmet kalitesi, abonelerin talep ve şikayetleri değerlendirildi.

RAPOR SUNULDU


Toplantıda, enerji yönetiminin hazırladığı sektöre yönelik bazı raporlar ve çalışmalar da gündeme geldi. Bu çalışmalarda sektörün deyim yerindeyse farklı yönlerden fotoğrafı çekildi. Bu çalışmalarda, gerek dağıtım gerekse de perakende hizmetlere yönelik anket sonuçları da yer aldı.

İŞTE O SONUÇLAR

Anket sonuçları, koronavirüs salgınının abone davranışlarına etkisini de ortaya koydu. Salgın dönemi fatura itirazlarını ve şikayetlerini artırdı.

Ankete katılan abonelerin, elektrikte 2019 ve 2020 yılında şehiriçi elektrik dağıtımın “perakende” hizmetlerine ilişkin sırasıyla şikayet konuları ve bu şikayetlerin oranları şöyle:

-Faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlara itiraz: 2019 ve 2020 yılında, fatura itirazları ya da şikayetleri birinci sırada yer aldı. 2019 yılında fatura itirazları yüzde 39 düzeyinde bulunurken, bu oran 2020 yılında yüzde 50’ye çıktı.

-Zamanında ödenmeyen borçlara ilişkin itirazlar ya da şikayetler: Borçlarla ilgili itirazlar, 2019 yılında yüzde 15’ti. 2020 yılında yüzde 24’e ulaştı.

-Şirket ve müşteri hizmetleri hakkında şikayetler: Bu konudaki şikayetler 2020 yılında azaldı. 2019 yılında yüzde 9 olan şikayet oranı, geçen yıl yüzde 6’ya dek geriledi.

-Enerji fiyat artışları: 2019 yılında, enerjiye ilişkin fiyat artışları yüzde 8’lik bir şikayete konu oldu. Bu oran,2020 yılında yüzde 2’ye geriledi.

-İletim-dağıtım ve diğer sistem bedelleri: 2019 yılında yüzde 7 olan itiraz ya da şikayet oranı, 2020 yılında yüzde 1’e indi.

-Fatura dönemi ve son ödemi tarihi: 2019 yılında bu konuda yüzde 4 olan şikayet ya da itirazlar, 2020 yılında yüzde 9’a çıktı.

-Abonelik sonlandırma: 2019 yılında yüzde 4’tü. Bu oran, geçen yıl yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK DAĞITIM ANKET SONUÇLARI

Elektrik dağıtımına ilişkin şikayet ve itirazlar da şöyle:

-Elektrik kesintisi: 2019 yılında yüzde 33 olan oran, 2020 yılında yüzde 36’ya yükseldi.

-Yatırım/ilk bağlantı: Bu konuda, şikayet ya da itirazların oranı değişmedi. 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 17 olarak kayıtlara geçti.

-Tesis (hat, trafo, direk) yeri değişikliği ya da bunların kaldırılması: 2019 yılında, bu başlıkla ilgili itiraz ya da şikayetlerin oranı yüzde 11’di. Geçen yıl yüzde 10’a geriledi.

-Voltaj dalgalanması: 2019 yılında yüzde 8 olan oran, 2020 yılında yüzde 9’a çıktı.

-Kaçak enerji kullanım tahakkuku: Bu konudaki şikayet ya da itirazlar, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 7 olarak ölçüldü.

-Şirket ve müşteri hizmetleri hakkında şikayetler:2019 yılında yüzde 6 olan şikayet oranı, geçen yıl yüzde 5’e geriledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Dönmez'den enerjide dönüşüm mesajı
ENERJİBakan Dönmez'den enerjide dönüşüm mesajı
Brent petrolün varili 62,92 dolar
ENERJİBrent petrol 62 dolara düştü
Küresel karbon emisyonları ekonomik toparlanmayla yeniden artışa geçti
ENERJİKüresel karbon emisyonları artışa geçti
Otogaza yapılan zam fiyatlara yansımayacak
ENERJİAkaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi
Doğal gaz fiyatları neden artıyor? Doğal gaza zam gelecek mi? - Haberler
ENERJİDoğal gaz fiyatları neden artıyor?
Brent petrolün varili 65.41 dolar
ENERJİBrent petrol haftaya artışla başladı
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam
ENERJİDoğalgaz fiyatlarına zam
Son dakika haberler... Şubat ayı kar yağışı sonuçları ortaya çıktı
ENERJİİşte barajlarda son durum
TEMEL ATILIYOR! Son dakika: Akkuyu'nun temelini Erdoğan ve Putin atacak
ENERJİCumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin temelini atacak
SON DAKİKA! Doğalgaza zam gelecek mi? - HABERLER
ENERJİDoğalgaza zam gelecek mi?