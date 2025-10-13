FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASA BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD ile Çin arasındaki artan ticaret gerginliği piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu. Trump'ın açıklamaları sonrası kripto para borsalarında sert satışlar görüldü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın ABD'nin başkenti Washington'da bu hafta düzenleneceği toplantılardan gelecek haber akışı yatırımcıların odağında bulunacak. ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi belirsizlik algısını artırıyor

Öte yandan, ABD'de federal çalışanların işten çıkarılmaya başlandığı bildirildi. ABD Merkez Bankası (Fed), sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranına ilişkin verilerin federal hükümetin kapanması nedeniyle planlandığı tarihte yayımlanamayacağını duyurdu.

Ayrıca ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), hükümetin kapanmasına rağmen eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 24 Ekim'de açıklanacağı bildirdi.

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeye devam ettiğini ancak çelişkili ekonomik sinyaller nedeniyle temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de iş gücü piyasasındaki zayıflamaya karşı ek faiz indirimlerine açık olduğunu ancak temkinli olunması gerektiğini aktardı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.