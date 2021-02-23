Fed, ABD ekonomisine desteğini sürdürecek



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının salgından zarar gören ABD ekonomisine verdiği desteği geri çekmeye yakın olmadığının sinyalini verdi. Senato Bankacılık Komitesi'nde para politikasına ilişkin yarıyıl sunumunu yapan Powell, Fed'in para politikasında atacağı bir sonraki adımın ne olacağı konusunda çok fazla ipucu vermedi.



Powell, "Ekonomi, istihdam ve enflasyon hedeflerimizden çok uzağız ve önemli bir ilerleme kaydedilmesi için biraz zaman geçmesi olası. Şu anda karşı karşıya olduğumuz zorlukları küçümsememeliyiz, ancak gelişmeler yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ediyor. Özellikle aşı konusundaki ilerleme, normal aktivitelere dönüşün hızlandırılmasına yardımcı olmalıdır" dedi.

Powell, Fed'in tahvil alım programına mevcut seviyesinde devam edeceğini vurguladı. Powell, varlık alım hızında

herhangi bir değişiklik konusunda önceden piyasa ile açık şekilde iletişime devam edeceklerini vurguladı.



Fed Başkanı, ekonomide toparlanmanın inişli çıkışlı olduğunu ve ekonominin önündeki patikanın oldukça belirsiz olmaya devam ettiğini belirtti. Powell devam eden aşılamanın yılın ilerleyen dönemlerinde daha normal şartlara dönülmesi konusunda umut verdiğini ancak ekonominin izlediği patikanın virüse ve onu kontrol altına almak için uygulanan tedbirlere oldukça bağımlı olmayı sürdürdüğünü de söyledi.