Küresel piyasalar önceki gün nefesini tutup ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) kararını bekledi. Akşam saatlerinde Fed, beklentilere paralel bir şekilde politika faizinde 25 baz puanlık indirime gittiğini açıkladı. Böylece temmuz ayında 10 yılı aşkın bir aranın ardından faiz indirimine giden Fed bu yıl ikinci 25 baz puanlık indirimi yapmış oldu.

Dünyanın en büyük ekonomisinde merkez bankası faiz indirimi kararı alınca farklı ülkeler de bunu hemen takip etmeye başladı. Bilanço açısından Ortadoğu'nun en büyük iki merkez bankasına sahip Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan da politika faizinde 25 baz puanlık indirime gittiğini açıkladı.

ENDONEZYA ARDINDAN DA KATAR İNDİRDİ

Bunun ardından Ürdün Merkez Bankası da aynı oranda indirime gitti. BAE ve Suudi Arabistan merkez bankaları daha önce de Fed'i takip ederek temmuzda 25 baz puanlık indirime gitmişti. Ürdün Merkez Bankası ise indirimi ağustos ayında yapmıştı. Bu ülkelerin ardından dün sabah ise Endonezya Merkez Bankası'ndan 25 baz puanlık faiz indirimi kararı geldi. Katar Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz indirimine gittiğini açıkladı. Katar geçtiğimiz ay başı da aynı oranda indirime gitmişti.

Türkiye'de ise Merkez Bankası'nın başına Murat Uysal geçtikten sonra gerçekleştirilen Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 425, eylül ayı toplantısında ise 325 baz puanlık faiz indirim kararı alındı. Böylece politika faizi yüzde 16.50'ye düştü. Böylece Türkiye 2019'da en sert faiz indirimine giden ülke oldu.

NORVEÇ BU YIL 3 KEZ ARTIRDI

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde bu yıl genelde merkez bankaları politika faizinde ya indirime gidiyor ya da faizi sabit tutuyor. Ancak bu konuda dünyanın aksine davranan bir ülke dikkat çekiyor. Fed ve arkasından birçok merkez bankası faiz indirim kararlarını açıklarken Norveç Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırdığını duyurdu. Sena başında politika faizi yüzde 0.75 seviyesinde bulunan Norveç, bu yıl 3 kez 25 baz puanlık faiz artırımı yaptı ve böylece politika faizi yüzde 1.5'e yükseldi. Norveç Merkez Bankası'ndan son faiz artırımının ardından yapılan açıklamada küresel ekonomideki yavaşlama sebebiyle parasal sıkılaştırmanın devam etmesinin zorlaştığı belirtildi. Diğer bir deyişle faiz artırımlarının devamının gelmesinin zor olduğu ifade edildi.

JAPONYA SİNYALİNİ VERDİ

Bunun yanında Japonya Merkez Bankası (BoJ) da faiz kararını açıkladı. BoJ politika faizini sabit tuttu ancak yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılabilmesi için ekonomileri yavaşlayan denizaşırı ülkelerin dikkatle takip edileceğini bildirdi. Bu piyasalar tarafından BoJ'un 'gelecek ayki toplantısında faiz indirimine gidebileceği' beklentisinin doğmasına yol açtı.

İNGİLTERE BREXIT'İ BEKLİYOR

İsviçre Merkez Bankası, dün politika faizinde değişikliğe gitmediğini duyurdu. Ancak politika faizi halihazırda -0.75 olan İsviçre'den herhangi bir aksiyon alması beklenmiyordu. İngiltere Merkez Bankası da dün 14.00'da açıkladığı kararla yüzde 0.75'lik politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada Brexit belirsizliğinin devam ettiği vurgulandı.

İşte 2019 yılında faiz indirimine giden ülkeler, indirim miktarları ve zamanları: