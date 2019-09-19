Politika faizini sabit tutan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Brexit belirsizliğinin ülke ekonomisinde yeniden toparlanmayı yavaşlattığını, verimliliğe zarar verdiğini ve 31 Ekim'e kadar bir geçiş anlaşmasına varılamazsa bunun daha fazla zayıflığa yol açabileceğini belirtti.

BoE'nin Para Politikası Komitesi'nin dokuz üyesinin tamamı, politika faizinin yüzde 0.75'te tutulmasını desteklediler ve Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmanın büyümeyi yavaşlatacağı ve fiyatları artıracağı yönünde uyarılarını tekrarladılar.

'KÜRESEL BÜYÜME ZAYIF'

Ancak, BoE yetkilileri böylece Brexit'in ertelenmesinin neden olacağı zararı ilk kez daha ayrıntılı olarak vurguladılar. İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın yakın zamanda Brüksel'le anlaşmaya varamaması durumunda, Brexit'e erteleme talep etmesini gerektiren tasarıyı onaylamıştı. BoE, "Siyasi olaylar daha uzun süreli bir belirsizlik dönemine yol açabilir. Özellikle küresel büyümenin zayıf olduğu bir ortamda bu belirsizlikler ne kadar uzun sürerse, talep artışının potansiyelin altında kalması ve arz fazlasının artması olasılığı o kadar yüksek" dedi.

BoE ayrıca bu senaryoda enflasyon baskılarının azalacağını ifade etti. BoE İngiltere'nin AB'den "sorunsuz" bir şekilde ayrılması

durumunda, küresel büyümenin bir miktar toparlandığı göz önüne alınacak olursa, faizleri sınırlı ve kademeli bir şekilde artırmaya yönelik uzun vadeli hedefine döneceğini belirtti.