FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? En sık sorulardan biri oldu. Uluslararası piyasalar FED'in faiz kararlarıyla ilgili herhangi bir değişiklik beklemezken bilanço küçültme operasyonu ile ilgili sinyal vereceğini tahmin ediyor. Federal Merkez Bankası'nın piyasaların seveceği herhangi bir adım atmamamsı durumunda borsalar para birimlerinde satıcılı bir seyir beklemiyor. Peki, FED faiz kararı toplantısı sonucu ne oldu? Açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN? 2019

Dünyanın merakla beklediği FED faiz toplantısı 20 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek. FED faiz kararları ise Türkiye saati ile saat 21.00'da açıklanacak.

FED FAİZ ORANLARI NE ANLAMA GELİYOR?

FED, ABD'de 1913 senesinde çıkan Federal Reserve yasasıyla kurulan ve bu sistem içinde yer alan bankalardan oluşuyor. FED, bazı kesimlerde bankaların organizasyonu olarak da biliniyor. Washington merkezli bu sistem, bir merkez bankasının işlevlerini barındırıyor.

1929 yılında patlak veren ve 30'lu yıllar boyunca devam eden Büyük Buhran döneminin ardından FED sistemine tanınan yetkiler, merkez bankalarının bağımsızlığı sayesinde arttı.

Merkez bankasının hükümetin denetiminde kalmadan daha sağlıklı bir sistem olmasının önemi, ekonomik krizden sonra daha da anlamlı hale geldi. Bu sayede FED'e daha büyük imkanlar tanındı ve özgürlük alanı genişletildi.