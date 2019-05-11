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Sofiane Feghouli durdurulamıyor!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olurken son haftaların formda ismi Sofiane Feghouli yine durmadı. Cezaylirli yıldız, Çaykur Rizespor kalesine de bir gol bıraktı

Feghouli

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ligin ikinci yarısının güçlü ekibi Çaykur Rizespor'a konuk olurken Sofiane Feghouli bu haftayı da boş geçmedi.

Cezayirli yıldız mücadelenin 8. dakikasında Henry Onyekuru'nun pasına sol ayakla yaptığı şık vuruşla güzel bir gol attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Cezayirli yıldız böylece sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın attığı 35 golün 12'sine doğrudan katkı sağladı.

Feghouli söz konusu bu mücadelelerde 7 gol atarken 5 golün de hazırlayıcısı oldu.

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