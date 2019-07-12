Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32.isi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Fildişi Sahili ile Cezayir, Süveyş Stadı'nda karşılaştı. Cezayir, 20. dakikada Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 48. dakikasında Cezayirli Bounedjah penaltı atışından yararlanamazken, Fildişi Sahili 62. dakikada Jonathan Kodia ile bulduğu golle skoru eşitledi. Böylece Cezayir, turnuvada ilk defa kalesinde gol görmüş oldu. Normal sürenin ardından uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Cezayir Milli Takımı'nda geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, 78. dakikada oyuna girdi.

Cezayir, yarı finalde 14 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de Nijerya ile karşılaşacak.