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Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, ilk 5 haftasında sadece 6 puan topladığı Spor Toto Süper Lig'den sonra UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü başladı. Sarı-lacivertliler Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Phillip Cocu'ya eleştirilerde bulundu. Kısa sürede gündeme oturan konu başlığı olan Cocu için yapılan yorumlardan bazıları şöyle: