Spor Toto Süper Lig'e kötü başlangıç yapan ve ilk 5 haftada sadece 6 puan toplayabilen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne de hüsranla başladı. Sarı-lacivertliler gruptaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Phillip Cocu'ya yönelik eleştirilerde bulundu
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Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, ilk 5 haftasında sadece 6 puan topladığı Spor Toto Süper Lig'den sonra UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü başladı. Sarı-lacivertliler Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Phillip Cocu'ya eleştirilerde bulundu. Kısa sürede gündeme oturan konu başlığı olan Cocu için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
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"Fenerbahçe deplasmanda 4 tane gol yedi ve teknik direktör Cocu henüz değişiklik yapmadı. Söyleyecek tek kelime yok!"
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"Maç çok 'radikal' yerlere gidiyor."
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"Cocu’nun hala oyuncu değiştirmemesi trajikomik"
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"Bu maç Cocu’ya yazar! Daha takım oturmamış ne rotasyonu? Maç bittikten sonra ne olursa olsun Cocu gönderilmeli"
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"Cocu maçtan sonra basın toplantısında istifasını açıklamalı"
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"Kabul edelim Cocu'ya haftalardır Ali Koç'un hatrına sabrediyoruz"
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"Cocu'ya bir dakika daha tahammül edenler, Fenerbahçeli değildir"
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"Bu rezaletin bedeli hemen ödenmeli. Cocu'nun hesabı hemen kesilmeli yoksa faturası daha ağır olacak"
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"Fenerbahçe’de takımın en iyisi diyebileceğimiz Aatıf ve Benzia kenara geldi.. Bu değişikliklere anlam vermek imkansız.."
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"Cocu ve Comolli takımla dönmesin mümkünse"
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"Üzgünüm ama Cocu'nun bendeki kredisi bitti, her şey buraya kadardı"
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"Oyuna müdahale etse, bir şeyleri değiştirmeye çalışsa neyse ama bu rezaletten sonra söylenecek bir şey yok. İstifa!"
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"Sayın Cocu, pazartesi derbi var. Bilgin olsun"
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"Cocu'nun yaptığı değişiklikleri konsol oyundaki yapay zeka bile yapmıyor!"
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"İlk yarıdaki görüntüden memnun olacak ki takımın en iyi iki oyuncusunu ikinci yarıda oyundan aldı"
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"Sayın başkanım bu Cocu'dan kurtarın bizi"
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"Ali Koç, sayın başkanım 1 sezonluk kredin var. Cocu, bir maçlık kredin bile kalmadı"
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"27 yıllık hayatımda daha kötü Fenerbahçe görmedim. Her şey için teşekkürler Cocu"
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"Cocu takımda kalırsa Kadıköy'deki seriyi de bitirecek. Bari o elimizde kalsın"
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"Cocu umutlarımızın katili oldu"
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"Fenerbahçe 3 farkla geride, kenara bakıyorsun Cocu ruh gibi duruyor. Heyecanı kalmamış. Böyle nereye kadar gider?"
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"Sahaya bakıyorsun birçok sorun var. Kulübeye bakıyorsun çözüm yok. Cocu ne iş yapıyor?"
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"Cocu 8 maçta 1 senelik yordun be. Bırak git lütfen"
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"Vay demek oyuncu değişikliği yaptın, bravo Cocu hocam ne gerek vardı, rövanşta yapardın"
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