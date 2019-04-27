Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin üçüncü maçı sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Karşılaşmaya Işıl Alben'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla başlayan ve Fenerbahçe'ye kolay sayı şansı vermeyen Galatasaray, 6. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 2-11. Işıl Alben'in üç sayılık basketiyle 9. dakikada farkı çift hanelere (4-16) taşıyan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 19-6 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Tuğçe Canıtez ve Zandalasini'nin kaydettiği sayılarla Fenerbahçe 12. dakikada farkı 8 sayıya (14-22) indirse de hücumda ritmini arttıran Galatasaray, Macaulay'ın etkili oyunuyla 15. dakikada farkı 15 sayıya (16-31) çıkardı. Farkı açmaya devam eden sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 39-21 önde gitti.

Üçüncü periyotta kötü hücum eden Galatasaray karşısında hızlı hücumlarla sayılar üreten Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 14 sayıya (28-42) düşürdü. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 49-35 galip girdi.

Son çeyrekte savunmasını sertleştiren Fenerbahçe, pota altından bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı tek hanelere (45-54) indirdi. İki ekip de sayı üretmekte zorluk çekerken, sarı-kırmızılı ekip, 37. dakikayı 54-48 önde tamamladı. Son bölümleri çekişmeli geçen müsabakada, Galatasaray, Macaulay'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 59-48 galip ayrıldı.

Öte yandan, müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ile Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya da takip etti.