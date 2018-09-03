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Fenerbahçe basketbolda sezon açılışını yaptı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Metro Enerji Salonu'nda yaptığı antrenmanla başladı.

03 Eylül 2018 Pazartesi, 14:37:16 | Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkanvekili Semih Özsoy ile Stat ve Sportif Tesisler, Spor Şubelerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş da sezon açılışında sarı-lacivertlileri yalnız bırakmadı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler takıma yeni sezon öncesi başarı dileklerini iletti. 

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada, 2019 FIBA Dünya Şampiyonası eleme maçlarında milli takımlarının formasını giyecek olan Melih Mahmutoğlu, Kostas Sloukas, Nicolo Melli, Luigi Datome, Jan Vesely ve Nikola Kalinic yer almadı. Sezonun ilk antrenmanına yeni transferler Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne ile Barış Hersek, Sinan Güler, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu, Egehan Arna, Marko Guduric ve Efe Ergi Tırpancı'nın yanı sıra genç basketbolcuların Yordan Minchev ve Tarık Biberovic katıldı. Milli takımlarda yer alan sporcuların yerine Alen Omic, Nikola Dragovic, Yesukan Onar, Gökhan Şirin ve Djordie Drenovac gibi isimler de idmanda yer aldı.

Milli takım kampında olmasına rağmen antrenman programının uygunluğundan dolayı sezon açılışında takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan milli basketbolcu Melih Mahmutoğlu, sezon ile ilgili görüşlerini kulüp kanalıyla paylaştı.



MAHMUTOĞLU: "İYİ BİR SEZON OLMASINI DİLİYORUM"

Sözlerine iyi dileklerle başlayan milli basketbolcu Melih Mahmutoğlu, "Öncelikle yeni sezon herkese hayırlı olsun. Milli takımlarda olan oyuncularımız var. Herkese şimdiden iyi, sağlıklı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum. Bugün de mili takımımızın antrenmanı var ve heyecanlıyız; çünkü milli forma ile 2 önemli maç oynayacağız. Ben, bugün takım arkadaşlarımı ve Başkanımızı yalnız bırakmak istemedim. Milli takım sürecini iyi geçirip kulübümüzle yeni başarılar kazanmayı istiyoruz" dedi.

Sezon öncesi dönemin önemli olduğuna dikkat çeken milli basketbolcu, "Sezon öncesi her oyuncu için çok önemlidir. Önemli maçlar oynayacağız. Zadar Turnuvası'nda tam takım olacağız. Ardından 3 Ekim'de Anadolu Efes ile Cumhurbaşkanlığı Kupası maçımız var. Anadolu Efes de iyi kadro kurdu ama kupayı kazanmak istiyoruz. Sezona kupa ile başlamak çok önemli. İnşallah her şey iyi olacak" şeklinde konuştu.

YOĞUN BİR HAZIRLIK DÖNEMİ FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Hazırlıklarının ilk bölümünü 3-13 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da sürdürecek olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 14 Eylül tarihinde geçeceği Cagliari'de 15-16 Eylül tarihlerinde oynanacak hazırlık turnuvasında boy gösterecek. Turnuvaya İtalya'dan Olimpia Milano ve Dinamo Sassari'nin yanı sıra Fransa'dan Limoges katılacak.

Fenerbahçe, bu turnuvada ilk maçını 15 Eylül'de Limoges ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, bu maçın sonucuna göre 16 Eylül'de Dinamo Sassari ya da Olimpia Milano ile final veya üçüncülük müsabakasına çıkacak. Obradovic'in öğrencileri, Zadar Turnuvası için Hırvatistan'a hareket etmeden önce son hazırlık maçını ise 18 Eylül'de Dinamo Sassari ile oynayacak.

SARI-LACİVERTLİLER, ZADAR TURNUVASI'NDA

Zadar Turnuvası'nın ardından 24 Eylül'de İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde vefat eden Panathinaikos eski başkanı Pavlos D. Giannakopoulos anısına Atina'da 27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılmak üzere bu ülkeye hareket edecek. Bu turnuvada sarı-lacivertlilerin yanı sıra Panathinaikos (Yunanistan), Maccabi FOX (İsrail) ve Khimki Moskova (Rusya) takımları yer alacak. Turnuvanın maç programı ise ilerleyen tarihlerde belirlenecek.

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçına ise 3 Ekim tarihinde Ankara'da Anadolu Efes ile oynayacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle çıkacak.

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