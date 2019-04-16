THY EuroLeague play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 76-43'lük skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı sayıyla attığı 16 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Nikola Kalinic oldu. Öte yandan Fenerbahçe Bekolu Jan Vesely, Zalgiris Kaunas karşısında 200'üncü EuroLeague maçında forma giydi.



Karşılaşmanın ilk basketi Fenerbahçe Bekolu Marko Guduric'ten geldi. Daha sonra konuk Zalgiris Kaunas, Aaron White ile üst üste 5 sayı bulurken Fenerbahçe Beko, Guduric'in 3'lüğüyle skora denge getirdi: 5-5. Yaptığı iyi savunmayla rakibine hücumda sayı şansı tanımayan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu ve Melli'nin basketleriyle 6'ncı dakikaya 4 sayı önde girdi: 9-5. Kalan 5 dakikada Fenerbahçe Beko'yu hücumda durdurmayı başaran Zalgiris Kaunas mücadelenin 7'nci dakikasında Mikanis'in 3'lük isabetiyle 11-9 öne geçti. Ulanovas ile serbest atıştan 2'de 2 ile dönen Zalgiris farkı 4'e yükseltti: 13-9. Bu dakikadan sonra savunma sertliğini artıran Fenerbahçe Beko, periyodun bitmesine 33 saniye kala Datome'nin 3'lüğüyle 15-13 öne geçti. Periyot bu skorla sona erdi.



Mücadelenin ikinci periyoduna iyi başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Sarı lacivertliler, teknik faulün ardından Datome ile serbest atıştan 1 sayı buldu. Sonrasında Kalinic ile bir de 3'lük isabeti bulan Fenerbahçe Beko farkı 4'e çıkardı: 19-15. İyi savunmasını ikinci periyotta da sürdüren Fenerbahçe 15'inci dakika geçilirken rakibini sadece 4 sayıda tuttu. Hücumda rakibine göre daha fazla isabet bulan sarı lacivertliler skoru 23-17'ye getirdi. Periyodun sonunda hücumdaki etkin oyununa devam eden sarı lacivertliler, Ali Muhammed'in 6 ve Guduric'in 5 sayısıyla farkı 15'e çıkardı: 36-21. Kalan dakikalarda rakibine sayı izni vermeyen Fenerbahçe Beko, Kalinic'in turnikesiyle devreyi 38-21 önde kapattı.



İkinci devrenin başlarında hücumda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Beko, periyodun ilk 3 dakikasında sayı üretemezken, rakibine de sadece 3 sayı izni verdi: 38-24. üçüncü periyottaki ilk sayılarını Vesely ile serbest satış çizgisinden bulan sarı lacivertliler, Kalinic'in basketiyle farkı 18 sayıya yükseltti: 42-24. Karşılaşmadaki üstünlüğünü ikinci devrede de devam ettiren Fenerbahçe Beko, periyodun sonunda Melih Mahmutoğlu'nun 3'lük isabetiyle final periyoduna 24 sayılık farkla girdi: 59-35.



Final periyoduna iki takım da savunma sertliğini artırarak başladı. Fenerbahçe Beko; Eric Green ve Datome'nin üst üste bulduğu üçlüklerle farkı 25'e çıkardı: 65-39. Karşılaşmanın kalan bölümünde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko mücadeleyi 33 sayı farkla kazandı: 76-43.

ALEX, LUCIANO, AURELIO VE BOGDAN BOGDANOVIC TRİBÜNDE



Sarı lacivertli ekibin efsane futbolcularından Alex de Souza, Fabio Luciano ve Mehmet Aurelio; Zalgiris Kaunas karşılaşmasında tribünden takip etti. Taraftarlar alınan molada Alex, Luciano ve Aurelio lehinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.



Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla NBA ekiplerinden Sacramento Kings'e giden Bogdan Bogdanovic de Zalgiris Kaunas maçında tribündeki yerini aldı. Fenerbahçeli taraftarlar salondaki ekranlardan Sırp basketbolcunun gösterilmesinin ardından Bogdanovic'e sevgi gösterilerinde bulundu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu aerobik jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, karşılaşma öncesinde bir gösteri düzenledi. Red Bull sporcusu Ayşe Begüm'ün sergilediği gösteri seyircilerden büyük alkış aldı.