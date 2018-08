Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesi koreografi şov yaptı.

Seremoni sırasında Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografi şovda taraftalar ellerindeki kartonları kaldırarak "Believe (İnanın)" yazısını oluşturdu. Bu yazının altında ise "Our Light Will Shine On The Darkness (Işığımız karanlığın üzerinde parlayacak)" pankartı açıldı.

Ayrıca Maraton Tribünü'nde de büyük bir Türk bayrağı yer aldı.

