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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB BJK maçı bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe ile Beşiktaş 24 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 6. haftası kapanış maçında mücadele edecek olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için geri sayım başlarken, biletlerin satışa çıkacağı tarih belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bilet fiyatları...

19 Eylül 2018 Çarşamba, 16:18 | Güncelleme:

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. 2018-2019 sezonunun ilk derbisi özelliğini taşıyan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Ülker Stadyumu'nda 24 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları ve biletlerin ne zaman satışa çıkacağı belli oldu. Peki,  Fenerbahçe - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?  İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bilet fiyatları...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin biletleri 20 Eylül Perşembe günü satışa çıkarılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçın biletlerinin perşembe gününden itibaren Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılacağı bildirildi.

FB Kart sahipleri ile Fenercell faturalı abonelerine 21 Eylül Cuma günü satılmaya başlanacak derbi biletlerinin, 22 Eylül Cumartesi gününden itibaren ise genel satışa sunulacağı kaydedildi.

Sadece "passo.com.tr" internet sitesi üzerinden alınabilecek biletlerin fiyatları şöyle:

Fenerium üst H-I blok: 130 lira

Fenerium alt H blok: 230 lira

Fenerium alt G blok: 270 lira

Fenerium alt F blok: 325 lira

Misafir tribünü: 150 lira

FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanacak derbi karşılaşmasında rakip taraftarların Ülker Stadyumu'ndaki yerini alacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisine rakip takım taraftarlarının alınmayacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün sosyal medyada gündeme gelen; Beşiktaş ile stadımızda 24 Eylül Pazartesi günü oynayacağımız derbi karşılaşmasına rakip takım taraftarlarının alınmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İl Güvenlik Kararı gereği 2280 Beşiktaş taraftarı derbi karşılaşmasını stadımızda izleyebilecektir.

Aynı şekilde taraftarlarımız da ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın sahasında oynanacak karşılaşmada tribündeki yerlerini alabilecektir.

Bu uygulamanın devam edebilmesi ve futbolun güzelliklerinin yaşanabilmesi için, her iki takım taraftarını da sorumlu ve camialarının büyüklüğüne yakışan şekilde davranmaya davet ediyoruz."

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