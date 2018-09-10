Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in ilk yarısında karşı karşıya gelecek. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig'in ilk derbisi olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Kadıköy'de oynanacak. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçının detayları...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Fikstürü'nde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ligin 6. haftasında oynanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 21.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ'LA KADIKÖY'DE GALİBİYETİ YOK

Şenol Güneş, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş ile de Kadıköy'de hiç kazanamadı.

Beşiktaş'la 3 kez Kadıköy'e gelen Güneş, bu maçlarda 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Güneş'in öğrencileri, Ülker Stadı'nda 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertlilere 2-0 yenilirken 2016-2017 sezonunda golsüz berabere kaldı. Geçen sezon ligde oynanan maçı ise Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ'A 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 15 resmi maçı kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini Süper Lig'de 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada mağlup olmadı.

Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi maçın 9'unu kazanan Fenerbahçe, 6'sından beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

BEŞİKTAŞ, KADIKÖY'DE 13 YIL ÖNCE KAZANADI

Beşiktaş 24 Eylül'de Fenerbahçe'yi yenerse 13 yıllık Kadıköy hasretine de son vermiş olacak. Çünkü Fenerbahçe, 17 Nisan 2005'te tarihe geçen maç olarak nitelendirilen ve Beşiktaş'ın (Pancu'nun maçı kaleci olarak tamamlayıp) 4-3 kazandığı maçtan bu yana Kadıköy'de rakibine yenilmiyor. Bu süreçte oynanan 15 maçın 9'unu Fenerbahçe kazanırken 6 maç berabere bitti.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilmediği son 15 resmi maç şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç 26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2 19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0 26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1 3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1 29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1 18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0 19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1 5 Şubat 2012 Süper Lig 2-0 29 Nisan 2012 Süper Lig 2-1 7 Ekim 2012 Süper Lig 3-0 30 Kasım 2013 Süper Lig 3-3 22 Mart 2015 Süper Lig 1-0 29 Şubat 2016 Süper Lig 2-0 3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0 23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ