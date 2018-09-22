Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fener BJK derbi maçı öncesi son dakika bilgiler!
22.09.2018 - 12:19 | Güncelleme:
Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi büyük heyecan başladı. Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş olacak. Taraftarlar Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Derbi karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi son dakika gelişmeler...
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24 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde Fırat Aydınus'un yönettiği maçlardaki eşitlik göze çarpıyor. Tecrübeli hakem tarafından yönetilen son 5 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraflar sahadan 1'er kez galip ayrıldı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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Süpe Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında toplamda 11 kez Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yöneten Fırat Aydınus, bu karşılaşmalarda toplamda 9 kez kırmızı kartına başvururken, 53 kez de sarı kart çıkarttı. Bu maçlarda Fenerbahçe 12 kez gol sevinci yaşarken, Beşiktaş ise rakip ağlara 14 gol atma başarısı gösterdi.
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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları belli oldu.
Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları belli oldu.
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22 Eylül Cumartesi günü genel satışa çıkacak olan biletlerin fiyatları şöyle:
Fenerium üst H-I blok: 130 lira
Fenerium alt H blok: 230 lira
Fenerium alt G blok: 270 lira
Fenerium alt F blok: 325 lira
Misafir tribünü: 150 lira
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla Fenerbahçe deplasmanında ligde çıktığı 20 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.
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Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde kazandığı büyük başarılara rağmen sarı-lacivertli takıma karşı Kadıköy'de 3 puan alamadı.
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Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 20 maçın 15'ini kaybederken, 5 beraberlik aldı. Güneş, Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
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Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor'un başına geçtiği 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda çıktığı ilk maçta Rıdvan Dilmen (2), Aykut Kocaman (2) ve Turhan Sofuoğlu'nun golleriyle sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Trabzonspor ile çalıştığı dört farklı dönemde Kadıköy'de 11 kez lig maçına çıkan Güneş, bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 4 beraberlik gördü.
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