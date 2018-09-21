Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? FB BJK Derbisi ne zaman? dün oynanan UEFA Avrupa maçlarının ardından gözleri lige çeviren Fenerbahçe ve Beşiktaş maçtan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? FB BJK Derbisi ne zaman?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşmayı Fırat Aydunus yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

EN DEĞERLİ OYUNCULAR

Beşiktaşta en değerli oyuncu Adem Ljajic, 26 yaşındaki Sırbistanlı oyuncu Beşiktaş'ın 13, milyon Euro ile en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor.

Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu ise 30 yaşındaki Islam Slimani Cezayirli oyuncu 18 milyon Euro ile Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu.

İKİ TAKIMIN ARALARINDA OYNADIĞI SON 10 KARŞILAŞMA

Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş

FıFIRAT AYDINUS'UN DERBİ KARNESİ



Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerinde 29. kez derbide düdük çalacak.

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 28 derbi yönetti.

İstanbul bölgesi hakemi olan Aydınus, geçen sezon biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 derbiye çıktı. Aydınus'un kupada düdük çaldığı yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

Vodafone Park'ta 2-2 biten karşılaşmaya kırmızı kartlar damga vurdu. Aydınus, gergin geçen maçta Fenerbahçe'den Alper Potuk ve Volkan Demirel'i, Beşiktaş'tan da Portekizli Ricardo Quaresma'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

GALİBİYETLERDE EŞİTLİK VAR

Aydınus, kariyerinde daha önce 11 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çaldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 14 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 12 golle karşılık verdi.

9 KIRMIZI, 53 SARI ÇIKARDI

44 yaşındaki Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 9 kez kırmızı, 53 kez de sarı kartına başvurdu.

Aydınus, Fenerbahçeli oyunculara 5 kırmızı ve 28 sarı kart, Beşiktaşlı futbolculara da 4 kırmızı ve 25 sarı kart çıkardı.

Tecrübeli hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin bir maçında görev yaptı. Ligin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

EN FAZLA DERBİ YÖNETEN HAKEM

Fırat Aydınus, faal hakemler arasında en fazla derbi yöneten isim olarak dikkati çekiyor.

Daha önce 28 derbide düdük çalan Aydınus'u, 23 derbiyle FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır takip ediyor.

YÖNETTİĞİ DERBİLER

Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç Kategori 2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-1 Lig 2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig 2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Lig 2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2 Lig 2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 Lig 2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Türkiye Kupası 2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1 Lig 2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Süper Kupa 2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig 2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Türkiye Kupası 2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 Lig 2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig 2009-2010 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0 Lig 2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1 Lig 2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig 2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 Lig 2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1 Lig 2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig 2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig (Süper Final) 2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Lig (Süper Final) 2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 Lig (Hükmen) 2014-2015 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-0 Lig 2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 Lig 2016-2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig 2016-2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 Lig 2017-2018 Beşiktaş-Galatasaray 3-0 Lig 2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 Türkiye Kupası 2017-2018 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 Lig

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